В Подмосковье 12-летняя школьница выкурила несколько «электронок» подряд и умерла

В Подмосковье 12-летняя девочка скончалась после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Об этом сообщает Mash .

Как узнал телеграм-канал, трагический инцидент произошёл накануне в Воскресенске. Мать, вернувшись с работы, обнаружила тело дочери, которая не подавала признаков жизни. Рядом с ней находились четыре электронные сигареты. Предполагается, что причиной смерти стали именно они, однако точные обстоятельства станут известны после экспертизы. Известно, что хронических недугов у девочки не было.