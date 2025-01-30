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30 января, 12:36

В Подмосковье 12-летняя школьница выкурила несколько «электронок» подряд и умерла

Mash: В Подмосковье школьница умерла, выкурив четыре электронные сигареты подряд

В Подмосковье 12-летняя девочка скончалась после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Об этом сообщает Mash.

Как узнал телеграм-канал, трагический инцидент произошёл накануне в Воскресенске. Мать, вернувшись с работы, обнаружила тело дочери, которая не подавала признаков жизни. Рядом с ней находились четыре электронные сигареты. Предполагается, что причиной смерти стали именно они, однако точные обстоятельства станут известны после экспертизы. Известно, что хронических недугов у девочки не было.

Ранее Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям. Также парламентарии могут подготовить законопроект о запрете вейпов. Тем временем Life.ru узнал, сколько стоит закодировать подростка от вейпов в России.

Кузнецова нашла ложку дёгтя в тренде на кодировку подростков от вейпов
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SabOlga

Наталья Демьянова
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