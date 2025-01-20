В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам разработать и до конца весенней сессии рассмотреть законопроект о запрете на вейпы и жидкости к ним. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект о запрете вейпов и жидкостей для них будет рассмотрен уже до конца текущей сессии. Практически все фракции поддержали идею Володина о полном запрете продажи электронных сигарет.