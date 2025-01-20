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20 января, 15:31

В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов

Володин предложил рассмотреть проект о запрете вейпов и жидкостей для них

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам разработать и до конца весенней сессии рассмотреть законопроект о запрете на вейпы и жидкости к ним. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект о запрете вейпов и жидкостей для них будет рассмотрен уже до конца текущей сессии. Практически все фракции поддержали идею Володина о полном запрете продажи электронных сигарет.

Ранее Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Инициативу представила группа депутатов под руководством спикера Вячеслава Володина. Новые положения будут добавлены в статью 151.1 УК РФ, касающуюся розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Тело школьницы рядом с вейпом нашли в туалете в Улан-Удэ
Тело школьницы рядом с вейпом нашли в туалете в Улан-Удэ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GrungeElfz

Алена Пенчугина
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