В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов
Володин предложил рассмотреть проект о запрете вейпов и жидкостей для них
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам разработать и до конца весенней сессии рассмотреть законопроект о запрете на вейпы и жидкости к ним. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект о запрете вейпов и жидкостей для них будет рассмотрен уже до конца текущей сессии. Практически все фракции поддержали идею Володина о полном запрете продажи электронных сигарет.
Ранее Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Инициативу представила группа депутатов под руководством спикера Вячеслава Володина. Новые положения будут добавлены в статью 151.1 УК РФ, касающуюся розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
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