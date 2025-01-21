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Регион
21 января, 10:42

Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает наказание за продажу детям и подросткам табачной и никотинсодержащей продукции — сигарет, вейпов, кальянов. Теперь нарушителю будет грозить штраф до 2 млн рублей.

Так, штраф для физических лиц составит до 300 тысяч рублей (сейчас — до 60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас — до 300 тысяч рублей), для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас — до 600 тысяч рублей).

В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи
В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи

Кстати, ранее в Минздраве рассказывали, что пристрастие к вейпингу способно вызвать у человека новую болезнь, похожую на ковид. EVALI смогли выявить ещё до пандемии, однако с её началом изучение недуга замедлилось.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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