Life.ru узнал, сколько стоит закодировать подростка от вейпов в России

Российских подростков кодируют от вейпов: родители юных парильщиков обращаются в реабилитационные центры, чтобы помочь своим детям избавиться от зависимости.

По данным опроса, проведенного SHOT ПРОВЕРКОЙ среди клиник и психиатров-наркологов, родители все чаще обращаются с просьбой о кодировании своих подростков от вейпов. Юные курильщики становятся основными пациентами этих учреждений. Врачи отмечают, что если пациенту от 14 до 16 лет, его уже считают «взрослым», и кодирование может быть проведено. Однако есть некоторые нюансы, о которых стоит знать.

Сначала подростка вместе с родителями консультирует детский психиатр-нарколог, стоимость приема варьируется от 7 до 10 тысяч рублей. Затем врач выбирает подходящую методику, при этом никотинозамещающая терапия находится под неофициальным запретом. Поскольку стаж курения у подростков обычно небольшой, такие методы не применяются. Медикаментозное лечение также вызывает сомнения: из-за особенностей незрелого организма применение инъекций может быть рискованным. Врач может попытаться вызвать отвращение к вейпам, но здоровье пациента не должно подвергаться опасности.

Подростковую зависимость чаще всего лечат двумя основными способами: гипнозом или стандартной психотерапией, в ходе которой акцентируется внимание на том, что курение может существенно сократить жизнь. Психиатры также работают с подростками над другими жизненными проблемами, подчеркивая, что зависимость от вейпов — это не главная проблема, а лишь ее проявление. Среди альтернативных методов лечения можно упомянуть иглоукалывание, которое может помочь подростку, воздействуя на биологически активные точки, отвечающие за тягу к никотину.

Для полного избавления от зависимости подростку может потребоваться курс из 8–10 сеансов с психиатром-наркологом, что обойдется примерно в 50 тысяч рублей.