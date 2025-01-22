Кузнецова нашла ложку дёгтя в тренде на кодировку подростков от вейпов

Проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому подходить к решению этого вопроса нужно с разных углов. Таким мнением поделилась с Life.ru вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По её словам, обратиться к наркологу, как и к любому врачу, необходимо, если речь идёт о проблемах со здоровьем. Но помимо этого, нужно разобраться в причинах, по которым ребёнок оказался под властью вредных привычек. Кузнецова, отметила, что это задача не простая, но она стоит в приоритете и у общества, и у государства.

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«Если ребёнок болеет, его нужно лечить, но если мы говорим о деструктивных увлечениях, нужно работать не опережение и понять, по какой причине ребёнок увлёкся этим. Попали ли он в компанию, в которую не должен был попасть, почему такая компания возникла в той или иной образовательной организации», — отметила собеседница Life.ru.

Кузнецова отметила, что для подростка большое значение имеет влияние среды, поэтому перед главами у подрастающего россиянина должны быть хорошие примеры и интересная альтернатива дурным привычкам.