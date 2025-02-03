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3 февраля, 14:30

Тест: Только королева драмы отгадает названия турецких сериалов по кадру с героиней на 7/7

А вам о чём-нибудь говорит фраза: «Я ненавижу тебя, Серкан Болат!»? А «Ни один огонь не сожжёт меня, потому что я и есть огонь!»? Если да, то вы 100% чемпион этого теста!

Турецкие сериалы давно покорили сердца зрителей везде в мире своей неповторимой атмосферой, насыщенной драмой, неожиданными сюжетными поворотами и глубокими эмоциями. В них есть место и страстной любви, и коварным интригам, и семейным тайнам, и борьбе за справедливость. В центре внимания турецких сериалов по-прежнему остаются сильные героини, которые проходят через испытания, преодолевают предательство, борются за свои мечты и всегда остаются верны себе. Если вы со слезами на глазах переживаете за этих хрупких и одновременно мужественных женщин, то с лёгкостью отгадаете любимые сериалы!

Ну, Бурак Озчивит, конечно, 100%-ный сигма! Или всё-таки альфа? Мы, если честно, сами запутались в этих обозначениях, поэтому посвятили новому тренду подростков отдельный материал! Кто такой «сигма-бой» и почему все девчонки его хотят, читайте здесь. Не забудьте сохранить подборку 15 лучших фильмов 2025 года, которые точно стоит увидеть. Кстати, турецкая комедия с Керемом Бюрсином (тот, который Серкан Болат) там тоже есть!

Моргенштерн*, Бузова — кто ещё из отечественных звёзд продал душу дьяволу и правда ли это
Моргенштерн*, Бузова — кто ещё из отечественных звёзд продал душу дьяволу и правда ли это
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Kinopoisk, Kinopoisk, Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com

Виктория Мишинкина
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