Нейросеть показала героев мультиков СССР в реальности — вы упадёте в обморок, когда увидите

Контент, который делают нейросети, уже не так пугает, как десять лет назад, во времена Deep Dream, дополняющей любую фотку забавными машинными галлюцинациями. Тем не менее иногда они вызывают тревогу и у современных людей: например, когда вам попадается уже сорок второе видео котов с человеческими телами, причём подряд. Мы в Life.ru следим за тем, чтобы наш нейросетевой контент всегда был оригинальный и качественный, поэтому представляем вам безумную подборку героев советских мультиков в реальной жизни.

Атаманша из «Бременских музыкантов»

Атаманша из «Бременских музыкантов» стала знойной красавицей. Фото © Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарий Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Василий Ливанов и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

В исполнении нейросети атаманша вышла действительно атмосферной. ИИ сохранил её главные «изюминки», но вместе с этим придал шарм и женственность. Глава разбойников из «Бременских музыкантов» больше не комический персонаж, а вполне видная мадам — как будто мы имеем дело с «хефой» какой-нибудь латиноамериканской банды.

Дядя Фёдор из «Простоквашино»

Дядя Фёдор из «Простоквашино» стал обычным ребёнком. Фото © Кадр из мультфильма «Простоквашино», режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

Дядя Фёдор теперь похож на обычного ребёнка из ирландского детского фильма, но в целом выглядит очень хорошо. ИИ нарисовал его похожим на персонажа из «Гарри Поттера». То есть нейронка героя осовременила: дядя Фёдор, которого мы знаем и любим, так узнаваем благодаря причёске и джинсам клёш — пик моды семидесятых. В исполнении генератора изображений он стал обычным мальчиком-миллениалом.

Фрекен Бок из «Карлсона»

Фрекен Бок из «Карлсона» — пин-ап-красавица из 50-х. Фото © Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

В глазах ИИ Фрекен Бок — идеальная домохозяйка из пятидесятых. Няню Малыша нейронка нарисовала как пин-ап-девушку в реалистичном стиле. Её одежда теперь напоминает не фартук домработницы, а платье Белоснежки. Конечно, Хильдур Бок должна выглядеть совсем по-другому, но что поделать — у нейронок свои стандарты красоты.

Трубадур из «Бременских музыкантов»

Нейросеть изобразила трубадура из «Бременских музыкантов» в стиле сигма-типажа Райана Гослинга. Фото © Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарий Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Василий Ливанов и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

Ещё немного — и нейросеть предложила бы на роль трубадура Райана Гослинга. Этот знойный импозантный мужчина с гитарой идеально бы подошёл для главной роли в фильме Drive. Жаль, что ИИ нагенерил ему обычную акустическую гитару, а не легендарную советскую электрическую «Тонику ЭГС-650», которая нарисована в мультике.

Принцесса из «Бременских музыкантов»

Принцесса из «Бременских музыкантов» нарисована в довольно откровенном наряде. Фото © Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценаристы Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Василий Ливанов и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

Принцессе нейросеть пририсовала достаточно откровенный наряд с открытыми плечами. Ещё нейронка позаботилась о том, чтобы девушке не было скучно, и пририсовала рядом осла. Подвеску на шее тоже дорисовали от балды: в оригинале её не было. В остальном всё окей: примерно так она и должна выглядеть в реальности.

Мама дяди Фёдора из «Простоквашино»

Маму дяди Фёдора нейросеть нарисовала идеально. Фото © Кадр из мультфильма «Простоквашино», режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

Мама дяди Фёдора выглядит так, будто её взяли на роль модели в сериале «Не родись красивой». То есть очень гламурно. Она действительно будто бы ожила: здесь нейросети удалось уловить все самые характерные черты и придать их своему персонажу. Купальник стал очень современным — и это, пожалуй, единственное, что непохоже на оригинал из мультика.

Хоккеисты из «Шайбу, шайбу!»

Хоккеисты из «Шайбу, шайбу!» теперь ещё больше отличаются друг от друга. Фото © Кадр из мультфильма «Шайбу! Шайбу!», режиссёр Борис Дёжкин, сценаристы Борис Дёжкин, Сакко Рунге, Александр Кумма / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / multi_reality1

Хоккеисты из мультфильма «Шайбу, шайбу!» стали в глазах нейронки ещё более контрастными. Если в мультике мы наблюдали матч комсомольцев против плохих парней, то на видео от нейросети голливудские красавчики сражаются на льду со сборищем красноносых алкоголиков. Черты лиц красной команды уж слишком гипертрофированы.