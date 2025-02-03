«Уже выбирал кольцо»: Дочь олигарха порвала с SHAMAN`ом в шаге от алтаря

Артист встречался с Мишель Кениной, наследницей огромного капитала. Дронов хотел её в жёны и был готов жить на две страны: девушка живёт в Эмиратах. Но, по словам источника, в сердце или в голове Мишель что-то перемкнуло, после чего она приняла бесповоротное решение расстаться с певцом. К тому моменту времени он уже выбирал для неё кольцо.