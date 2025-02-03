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3 февраля, 12:58

«Уже выбирал кольцо»: Дочь олигарха порвала с SHAMAN`ом в шаге от алтаря

«Антиглянец»: Дочь олигарха Кенина порвала с певцом SHAMAN прямо перед помолвкой

Ярослав Дронов на концерте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Ярослав Дронов на концерте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Дочь олигарха, основателя строительной компании «Самолёт» Михаила Кенина приняла решение расстаться с певцом Shaman (Ярослав Дронов), пока тот выбирал для неё обручальное кольцо. Об этом сообщает телеграм-канал «Антиглянец».

Артист встречался с Мишель Кениной, наследницей огромного капитала. Дронов хотел её в жёны и был готов жить на две страны: девушка живёт в Эмиратах. Но, по словам источника, в сердце или в голове Мишель что-то перемкнуло, после чего она приняла бесповоротное решение расстаться с певцом. К тому моменту времени он уже выбирал для неё кольцо.

Шаман, как известно, о личной жизни предпочитает не распространяться, поэтому и роман с Мишель он никак не подтверждал.

Shaman спел песню «Новогодние игрушки» вместе с 10-летней дочерью
Shaman спел песню «Новогодние игрушки» вместе с 10-летней дочерью

Напомним, что осенью 2024 года Шаман развёлся со своей женой Еленой Мартыновой. Певец позже признался, что это расставание нанесло по нему огромный удар, поскольку эта женщина была с ним ещё до популярности и всегда верила в него. Мартынова же в преддверии Нового года выложила эффектные снимки с фотосессии в прозрачном платье, заявив, что уходящий год она отпускает с лёгким сердцем.

Владимир Озеров
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