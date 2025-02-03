«Уже выбирал кольцо»: Дочь олигарха порвала с SHAMAN`ом в шаге от алтаря
«Антиглянец»: Дочь олигарха Кенина порвала с певцом SHAMAN прямо перед помолвкой
Ярослав Дронов на концерте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me
Дочь олигарха, основателя строительной компании «Самолёт» Михаила Кенина приняла решение расстаться с певцом Shaman (Ярослав Дронов), пока тот выбирал для неё обручальное кольцо. Об этом сообщает телеграм-канал «Антиглянец».
Артист встречался с Мишель Кениной, наследницей огромного капитала. Дронов хотел её в жёны и был готов жить на две страны: девушка живёт в Эмиратах. Но, по словам источника, в сердце или в голове Мишель что-то перемкнуло, после чего она приняла бесповоротное решение расстаться с певцом. К тому моменту времени он уже выбирал для неё кольцо.
Шаман, как известно, о личной жизни предпочитает не распространяться, поэтому и роман с Мишель он никак не подтверждал.
Напомним, что осенью 2024 года Шаман развёлся со своей женой Еленой Мартыновой. Певец позже признался, что это расставание нанесло по нему огромный удар, поскольку эта женщина была с ним ещё до популярности и всегда верила в него. Мартынова же в преддверии Нового года выложила эффектные снимки с фотосессии в прозрачном платье, заявив, что уходящий год она отпускает с лёгким сердцем.