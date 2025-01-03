Shaman спел песню «Новогодние игрушки» вместе с 10-летней дочерью
Shaman впервые выступил на телевидении с 10-летней дочерью
Ярослав Shaman Дронов вместе с дочерью Варей. Обложка © VK / ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Известный российский исполнитель SHAMAN, чьё настоящее имя — Ярослав Дронов, впервые появился на телеэкране вместе с 10-летней дочерью. Дуэт выступил в программе Андрея Малахова «Песни от всей души», где они исполнили композицию «Новогодние игрушки». Дронов поделился, что его дочь обладает сильным характером, поэтому ему пришлось её уговаривать на участие.
«Когда мы решили спеть эту песню, я, конечно, обсудил это с ней. Она — девочка с твёрдым нравом. Мы её убедили, пообещали, что всё пройдёт хорошо», — рассказал SHAMAN.
После выступления артист опустился на колени перед дочерью и нежно поцеловал её руку. Ведущий Малахов отметил, что девочка очень напоминает отца.
Ранее бывшая супруга певца, Елена Мартынова, опубликовала в соцсетях фотографии с фотосессии. На снимках она предстала в полупрозрачном мини-платье. В комментарии к посту Мартынова призналась, что прошедший год оказался для неё непростым.