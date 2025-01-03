Shaman спел песню «Новогодние игрушки» вместе с 10-летней дочерью

Известный российский исполнитель SHAMAN, чьё настоящее имя — Ярослав Дронов, впервые появился на телеэкране вместе с 10-летней дочерью. Дуэт выступил в программе Андрея Малахова «Песни от всей души», где они исполнили композицию «Новогодние игрушки». Дронов поделился, что его дочь обладает сильным характером, поэтому ему пришлось её уговаривать на участие.

«Когда мы решили спеть эту песню, я, конечно, обсудил это с ней. Она — девочка с твёрдым нравом. Мы её убедили, пообещали, что всё пройдёт хорошо», — рассказал SHAMAN.

После выступления артист опустился на колени перед дочерью и нежно поцеловал её руку. Ведущий Малахов отметил, что девочка очень напоминает отца.