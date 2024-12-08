«Что нас не убивает, делает сильнее»: SHAMAN рассказал о трёх потерях в уходящем году

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) подвёл итоги уходящего года. Артист признался, что 2024-й выдался для него крайне сложным. В беседе с интернет-изданием Regions.ru исполнитель хита «Я русский» заявил, что потерял сразу несколько близких людей.

«В этом году у меня произошло достаточно большое количество потерь: умер мой художник по свету, ещё летом я развелся с супругой, недавно умер руководитель пресс-службы Антон Коробков-Землянский, поэтому, конечно, непростой год. Но ничего, всё, что нас не убивает, делает сильнее», — отметил SHAMAN, выразив надежду, что 2025 год будет лучше.