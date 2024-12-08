«Что нас не убивает, делает сильнее»: SHAMAN рассказал о трёх потерях в уходящем году
Певец SHAMAN заявил, что 2024 год забрал у него трёх близких людей
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) подвёл итоги уходящего года. Артист признался, что 2024-й выдался для него крайне сложным. В беседе с интернет-изданием Regions.ru исполнитель хита «Я русский» заявил, что потерял сразу несколько близких людей.
«В этом году у меня произошло достаточно большое количество потерь: умер мой художник по свету, ещё летом я развелся с супругой, недавно умер руководитель пресс-службы Антон Коробков-Землянский, поэтому, конечно, непростой год. Но ничего, всё, что нас не убивает, делает сильнее», — отметил SHAMAN, выразив надежду, что 2025 год будет лучше.
Любимец публики также рассказал, как будет отмечать Новый год. Ночь с 31 декабря на 1 января он, как и многие другие его коллеги по цеху, проведёт на сцене.
Ранее Life.ru писал, что SHAMAN стал самой обсуждаемой персоной 2024 года. Его популярность связана не только с творческими достижениями, но и с личными событиями. Так, 14 октября Ярослав Дронов развёлся с женой Еленой Мартыновой. Это решение стало обоюдным для двух супругов, разошлись они полюбовно. Однако инициатором был сам певец. Спустя некоторое время SHAMAN появился на публике с певицей Соей (Асият Сайгидова), которую тут же окрестили его новой возлюбленной.