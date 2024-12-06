Певец Shaman стал самой обсуждаемой персоной 2024 года

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) стал самой обсуждаемой персоной в России по итогам 2024 года, согласно исследованию Brand Analytics и «ВКонтакте». Его популярность связана как с творческими достижениями, так и с личными событиями.

На VK Fest пользователи активно обсуждали выступление SHAMAN и развод певца с Еленой Мартыновой, что также привлекло внимание общественности. В интервью SHAMAN подчеркнул, что его успех обусловлен не только талантом, но и многолетней работой и одержимостью своим делом. «Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И скорее есть одно слово — “одержимость”», — отметил Дронов.

Напомним, музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что SHAMAN — это проект, в который были вложены значительные средства, но пока с «случайным» репертуаром. Тем не менее, критик признал, что у Дронова есть музыкальная школа и потенциал для роста.

2024 год стал для SHAMAN сложным: он пережил развод и несколько личных потерь, включая смерть близких коллег. «В этом году у меня произошло достаточно большое количество потерь... Но ничего, всё, что нас не убивает, делает сильнее», — поделился певец. Несмотря на трудности, SHAMAN продолжает работать и планирует встретить Новый год на сцене.

Баста, который стал артистом с самой большой аудиторией в 2024 году по версии «VK музыки», занял 2-е место. Замыкает отечественный топ-3 певица Ольга Бузова, которая выпустила трек Made in Russia и запомнилась как ведущая шоу «Звёзды в Африке».