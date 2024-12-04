Певец Shaman незаметно вытащил паспорт из кармана поклонницы в Подмосковье

Певец SHAMAN стал главным героем необычного инцидента, который произошёл в Подмосковье 2 декабря. Артист стал участником паблик-тока «Мы — будущее. Сила смыслов», где общался с молодёжью. Событие собрало более тысячи зрителей, среди которых было много людей, интересующихся как личностью певца, так и его музыкальной карьерой.

Певец Shaman вытащил паспорт поклонницы. Видео © VK / Балашиха | Бла-Блашиха онлайн

Внимание зрителей привлёк странный момент, который даже можно назвать курьёзом. Во время одной из встреч поклонница подошла к Дронову, чтобы обнять его. Всё было, как обычно, но в этот момент певец решил удивить публику. Обнимая девушку, он ловко вытащил из её заднего кармана паспорт. Она не заметила, как её документ исчез, и продолжила общение с артистом, не догадываясь о произошедшем.

После того как девушка отошла от сцены, зал наполнился смехом. Ведущий, наблюдавший за происходящим, не смог сдержаться и воскликнул: «Ты забрал у неё паспорт?». Реплика вызвала ещё больший смех среди зрителей, а сам Shaman, похоже, не растерялся и продолжил шутить.

Этот случай стал одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия. Вполне вероятно, что для многих присутствующих это было очень запоминающимся. Хотя инцидент выглядит несколько странно, важно отметить, что это был вполне безобидный случай. Всё завершилось на позитивной ноте, и никто не пострадал.

Что касается реакции поклонницы, то она пока остаётся неизвестной. Возможно, девушка даже не обратила внимания на происшествие, а может быть посмеялась, решив, что всё происходящее — это лишь часть публичной жизни артиста. В любом случае, момент оставил яркий след в памяти зрителей и добавил ещё больше интереса к личности певца.