«Я никогда не считал себя суперталантливым»: SHAMAN раскрыл секрет своего успеха
Певец SHAMAN заявил, что секрет его успеха кроется в одержимости делом
SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) высказался о секрете своего небывалого успеха. Певец, прославившийся исполнением патриотических песен, заявил, что дело вовсе не в таланте, а в его трудолюбии, пишет 360.ru.
Артист рассказал, что выступает на сцене с четырёх лет, однако широкие массы узнали про него только в 2022 году. До этого SHAMAN предпринимал множество попыток пробиться к славе, но все они заканчивались неудачей. И только любовь к музыке заставляла певца работать дальше и не опускать руки.
«Однажды в 30 лет Бог наконец увидел, сколько ты работаешь. И на тебе — песню «Встанем». Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант потому, что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И, скорее всего, есть одно слово — одержимость. Одержимость делом двигала меня, даже когда руки уже опускались», — поделился Дронов во время беседы с молодёжью в рамках проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье.
Ранее Life.ru писал, что SHAMAN представил новую песню «Я останусь с тобой». По словам любимца публики, его новый трек — настоящая рок-баллада с историей лирического героя, который возвращается с победой домой.