Shaman представил новую песню «Я останусь с тобой»
Российский певец Shaman анонсировал новую песню «Я останусь с тобой». Об этом говорится в публикации в личном телеграм-канале артиста.
Музыкант отметил, что его новый трек — это настоящая рок-баллада с историей лирического героя, который возвращается с победой домой.
«Каждый из вас найдёт в ней что-то своё: наши бойцы, которые с победой скоро вернутся с полей СВО, сложный поиск себя на разных дорогах жизни, скорбь об утрате дорогого друга, долгий, полный испытаний путь к любимой женщине. Эта песня — обещание, зарок, клятва», — говорится в анонсе.
Ранее Shaman признался, что развод с экс-супругой Еленой Мартоновой дался ему очень нелегко. Певец рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, которое ему удалось сохранить, разрыв отношений, что продолжались более семи лет, оказался тяжёлым.
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