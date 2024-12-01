Shaman представил новую песню «Я останусь с тобой»

Российский певец Shaman анонсировал новую песню «Я останусь с тобой». Об этом говорится в публикации в личном телеграм-канале артиста.

Музыкант отметил, что его новый трек — это настоящая рок-баллада с историей лирического героя, который возвращается с победой домой.

«Каждый из вас найдёт в ней что-то своё: наши бойцы, которые с победой скоро вернутся с полей СВО, сложный поиск себя на разных дорогах жизни, скорбь об утрате дорогого друга, долгий, полный испытаний путь к любимой женщине. Эта песня — обещание, зарок, клятва», — говорится в анонсе.