Итоги престижной музыкальной премии «Грэмми-2025», кто и какие номинации выиграл

«Грэмми-2025» не обошлась без скандалов. Например, сын Уилла Смита был на красной дорожке в костюме горящего дома. А Канье Уэста и Бьянку Цензори с церемонии вообще выгнали, потому что жена рэпера пришла туда в прозрачном платье и без белья: полная биполярочка. Результаты 67-й церемонии «Грэмми» показываем в материале.

Кендрик Ламар — Not Like Us

Кендрик Ламар ненавидит Дрейка за дело и не боится говорить это честно, открыто и прямо в лицо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Этот трек стал одновременно клипом года, записью года и песней года. Дисс на Дрейка, где король Западного побережья кидает оппоненту жёсткие обвинения в воровстве культуры, колониальном прошлом, работорговле и пристрастии к несовершеннолетним, ожидаемо стал хитом. Кендрик получил ещё одну статуэтку за лучшее рэп-исполнение. Итого четыре граммофона «Грэмми» для одного К-Дота. Кстати, у Кендрика больше «Грэмми», чем у Дрейка.

Бейонсе — Cowboy Carter

Бейонсе получила две премии «Грэмми» в этом году. Фото © ТАСС / АР

Тридцать две награды «Грэмми» — может, хватит? Нет, не хватит. Бейонсе в очередной раз пополнила свою коллекцию статуэток новым американским «золотым граммофоном». На этот раз — за лучший альбом года, хотя, на наш взгляд, стоило дать шанс «Бумерам и зумерам» от Инстасамки и группы «Ленинград».

Чаппел Рон — все песни

Чаппел Рон — восходящая американская поп-звезда. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Когда-то в детстве Чаппелл Рон пересмотрела Ru Paul’s Drag Race, а потом выросла и увлеклась бурлеском. Теперь она лучший новый артист 2025 года, по версии премии «Грэмми». Молодая поп-дива шла к этой награде десять лет: серьёзная часть её музыкальной карьеры началась в 2015-м.

Сабрина Карпентер — Short n’ Sweet

Сабрина Карпентер — певица, актриса, любительница кофе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Сабрина Карпентер получила «Грэмми» в 2025 году за лучший поп-альбом. Это была её новая пластинка Short n’ Sweet («Низкорослый и сладенький»). Как любая настоящая женщина, Сабрина является ещё и актрисой: её последняя работа — триллер «Чрезвычайная ситуация» 2022 года.

Сабрина Карпентер — Espresso

Сабрина Карпентер ушла с церемонии с двумя «Грэмми». Вторую премию она получила за лучшее сольное поп-исполнение. Это была песня Espresso. Как и ожидалось, в песне поётся об эспрессо, так что трек сразу стал хитом среди миллениалов.

Charli XCX — Von Dutch

Хватит с этим Brat Summer, даёшь весну Братьев Карамазовых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Приз и статуэтку «Грэмми» в 2025 году за лучшую танцевальную песню получила Charli XCX. Конечно, за трек из альбома «Лето отвратительного отродья», больше известного в народе как Brat Summer. Судьи просто не могли пропустить тот нереальный летний хайп вокруг пластинки. А ведь у певицы ещё есть совместные работы с Билли Эйлиш...

Крис Браун — 11:11 (Deluxe)

Крис Браун увлёкся нумерологией и назвал альбом «11:11». Фото © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Странно, что в этом году ни одного «Грэмми» не выдали Рианне, которая даже не пришла на церемонию, как и рэпер A$AP Rocky. Певице статуэтка пошла бы больше, но на сей раз награду «Грэмми» выдали Крису Брауну за его нумерологический альбом «11:11». Это была его одиннадцатая пластинка, а число 11 — знак духовного лидера. Но мы всё ещё не простили ему драку с Рианной в 2009 году, ведь девушек бить нельзя.

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Восходящая звезда рэпа Doechii написала расслабляющий альбом об аллигаторах. Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Восходящая звезда рэпа Doechii порадовала нас третьим микстейпом под названием «Укусы аллигаторов никогда не проходят». Звезда начала свой путь к успеху с «Тик-Тока», а свой дебютный альбом записала на Ямайке.

St. Vincent — Broken Man

Рокерша St. Vincent завоевала «Грэмми» за альбом Broken Man. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jack Fordyce

На дворе далеко не 2013-й, но инди-рок всё ещё не сдаёт позиции. Рокерскую «Грэмми» получила St. Vincent за альбом Broken Man. Если вам уже надоело засилье электроники и рэпа на современной эстраде, можете смело включать «Святого Винсента» и получите старый добрый рок. Энни Кларк из Оклахомы с голосом меццо-сопрано будет вам благодарна.

Бейонсе и Майли Сайрус — II Most Wanted

Бейонсе объединилась с Майли Сайрус, чтобы выиграть «Грэмми» в жанре кантри. Фото © ТАСС / АР

Ещё одна статуэтка «Грэмми» для Бейонсе. На этот раз она объединилась с Майли Сайрус и записала кантри-фит под названием II Most Wanted («Две опасные преступницы в розыске»). За это обе получили статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее кантри-выступление дуэта/группы». Кстати, в США есть гражданское движение QAnon, члены которого считают, что Бейонсе как-то связана с масонами и похищениями людей с целью их продажи. Только время покажет, правда ли это.