Не «бомжатник»: В Сеть слили фото из отеля, где покончил с собой бывший муж Седоковой
Опубликовано фото из отеля, где свёл счёты с жизнью бывший муж Седоковой Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Кадр из шоу «Не учите меня готовить!» / annasedokova.com
После смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы в Сети появилась информация, что последние часы жизни он провёл в настоящем «бомжатнике». Якобы баскетболист снял койко-место в дешёвом хостеле на окраине Москвы за полторы тысячи и спал в комнате с тараканами и грязными обоями. Журналисты NEWS.ru опровергли эту информацию, опубликовав реальное фото из отеля.
Номер, где жил Янис Тимма перед смертью. Фото © NEWS.ru
На самом деле Тимма поселился в отеле, расположенном в Краснопресненском районе Москвы, в пешей доступности от станции метро «Улица 1905 года» и рядом с Ваганьковским кладбищем. Неподалёку можно увидеть много многоэтажек, где продают жильё премиум-класса, и дорогие магазины.
В самом номере, который снял спортсмен, чисто: светлые стены и белые простыни. Нет и намёка на тараканов и грязные обои.
«Во-первых, мы не хостел, а отель приличного уровня. Во-вторых, после гибели парня (Яниса Тиммы. — Life.ru) приезжало много журналистов и блогеров. Но никто из них, насколько мне известно, не жил в нашем отеле. Поскольку он был закрыт на время проведения следственных мероприятий, на днях открылся… Да и, видимо, этим ребятам не нужна правда. Ищут «жареные факты», — рассказала менеджер гостиницы.
Напомним, Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря. Следствие в России подтвердило, что бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство, другие версии отклонены. Однако в Латвии, откуда родом баскетболист, проводят своё расследование. Там возбудили уголовное дело, не исключив, что в этом происшествии есть криминальный след. Родственники и друзья покойного подозревают, что руку к его смерти приложила певица. Они недоумевают, почему на момент смерти Тимма оказался нищим, хотя ранее имел хорошие заработки и владел элитной недвижимостью. Пока в Латвии идёт следствие, Седокову призвали не покидать Россию. Сама она уже вернулась к концертной деятельности и взвинтила свои гонорары до 1,5 млн рублей.