Не «бомжатник»: В Сеть слили фото из отеля, где покончил с собой бывший муж Седоковой

После смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы в Сети появилась информация, что последние часы жизни он провёл в настоящем «бомжатнике». Якобы баскетболист снял койко-место в дешёвом хостеле на окраине Москвы за полторы тысячи и спал в комнате с тараканами и грязными обоями. Журналисты NEWS.ru опровергли эту информацию, опубликовав реальное фото из отеля.

Номер, где жил Янис Тимма перед смертью. Фото © NEWS.ru

На самом деле Тимма поселился в отеле, расположенном в Краснопресненском районе Москвы, в пешей доступности от станции метро «Улица 1905 года» и рядом с Ваганьковским кладбищем. Неподалёку можно увидеть много многоэтажек, где продают жильё премиум-класса, и дорогие магазины.

В самом номере, который снял спортсмен, чисто: светлые стены и белые простыни. Нет и намёка на тараканов и грязные обои.