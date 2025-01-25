«Всегда любила деньги»: Знакомая Седоковой рассказала, сколько стоит свидание с певицей

На шоу «Пусть говорят» бизнесвумен Ксения Мерц рассказала, сколько стоит свидание с артисткой Анной Седоковой. По словам знакомой певицы, Анна «всегда любила деньги» и была не против встретиться с мужчиной за вознаграждение.

«Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это 60 тысяч долларов», — заявила Мерц.