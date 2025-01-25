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25 января, 11:35

«Всегда любила деньги»: Знакомая Седоковой рассказала, сколько стоит свидание с певицей

Бизнесвумен Мерц: Свидание с певицей Анной Седоковой стоит 60 тысяч долларов

Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

На шоу «Пусть говорят» бизнесвумен Ксения Мерц рассказала, сколько стоит свидание с артисткой Анной Седоковой. По словам знакомой певицы, Анна «всегда любила деньги» и была не против встретиться с мужчиной за вознаграждение.

«Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это 60 тысяч долларов», — заявила Мерц.

Раскрыть имя мужчины бизнесвумен отказалась. Она также выразила сомнения по поводу причастности Седоковой к трагедии, которая произошла с её бывшим мужем Янисом Тиммой. По мнению Мерц, певица не могла «довести» баскетболиста.

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Ранее Седокова вдвое взвинтила гонорар после смерти экс-супруга Яниса Тиммы. Своё 40-минутное выступление знаменитость оценила в 1,5 млн рублей. В её гримёрке обязательно должен быть элитный алкоголь, плюс круглосуточная охрана. Напомним, что тело баскетболиста обнаружили в хостеле в центре Москвы. Семья погибшего выразила недоумение по поводу его загадочной гибели в нищете. Известно, что он владел элитной недвижимостью и имел высокие доходы. Многие обвинили бывшую жену Седокову в трагедии. Артистка даже стала фигуранткой уголовного дела, которое возбудили в Латвии. Повторная судмедкэкспертиза не исключила криминального развития событий.

Алена Пенчугина
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