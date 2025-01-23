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Регион
23 января, 03:18

Юрист Гордон сообщила об отказе в возбуждении дела после смерти Яниса Тиммы

Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Юрист Екатерина Гордон сообщила о получении отказа в уголовном расследовании смерти баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы. По её мнению, это связано с процессуальными сроками.

«Нам отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы»,приводит слова Гордон РИА Новости.

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Напомним, тело Яниса Тиммы было найдено в центре Москвы 17 декабря, на следующий день после дня рождения его бывшей супруги певицы Анны Седоковой. Согласно предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Следственный комитет Латвии начал расследование по данному инциденту. Семья Тиммы выразила недоумение по поводу его загадочной гибели в нищете, несмотря на то что ранее владел элитной недвижимостью и имел высокие доходы. Многие начали обвинять Седокову в причастности к трагедии, однако юристы сообщили, что шансы на её привлечение к ответственности малы.

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Лия Мурадьян
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