«Я обалдел»: Блогер раскрыл, с кем изменяла Седокова Янису Тимме
Блогер Суворкин: Седокова изменяла баскетболисту Тимме с футболистом Кокориным
Александр Кокорин и Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9 / annasedokova
На YouTube-шоу Anton S. Live блогер Антон Суворкин рассказал, что певица Анна Седокова изменяла баскетболисту Янису Тимме, когда находилась с ним в браке. По словам ведущего, на съёмках телепроекта «Выжить в Дубае» артистка крутила роман с российским футболистом Александром Кокориным.
«Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Как обалдел я. 100% инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным», — заявил Суворкин.
Блогер поделился, что получил эту информацию от членов съемочной группы шоу. По его словам, Седокова «умоляла» вырезать все пикантные сцены с футболистом. В итоге секрет певицы не стали раскрывать, чтобы не разрушить её брак с Тиммой.
Напомним, что в декабре тело Яниса Тиммы обнаружили в московском хостеле. Рядом со спортсменом нашли телефон с номером Седоковой. Брак с певицей продлился четыре года. После смерти бывшего мужа артистка попала в больницу с нервным срывом. Однако Латвийский СК не поверил в искренность скорби экс-супруги и возбудил уголовное дело по факту смерти Тиммы. Фигуранткой стала певица, которую друг баскетболиста обвинил в доведении до самоубийства. Считается, что Седокова пыталась таким образом «отжать» у погибшего четыре квартиры в Москве общей стоимостью 180 млн рублей. Сама артистка от комментариев воздержалась.