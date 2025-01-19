«Я обалдел»: Блогер раскрыл, с кем изменяла Седокова Янису Тимме

На YouTube-шоу Anton S. Live блогер Антон Суворкин рассказал, что певица Анна Седокова изменяла баскетболисту Янису Тимме, когда находилась с ним в браке. По словам ведущего, на съёмках телепроекта «Выжить в Дубае» артистка крутила роман с российским футболистом Александром Кокориным.

«Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Как обалдел я. 100% инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным», — заявил Суворкин.