СК Латвии возбудил уголовное дело после смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

«Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей. Так что я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили, мы не стоим на месте, как вы думаете, что мы тут ничего не делаем», — сказал Пугачёв.