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3 января, 18:45

СК Латвии возбудил уголовное дело после смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

Анна Седокова с Янисом Тиммой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only

Анна Седокова с Янисом Тиммой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only

Решением латвийского Следственного комитета возбуждено дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг погибшего Марк Пугачёв заявил в своих соцсетях, что выступит свидетелем, в настоящее время проводится расследование.

Марк Пугачёв заявил, что в Латвии возбудили дело после смерти экс-мужа Седоковой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / pugachevmark

«Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей. Так что я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили, мы не стоим на месте, как вы думаете, что мы тут ничего не делаем», — сказал Пугачёв.

По его словам, если кто‑то будет причастен по этому делу, то человека вызовут на допрос сюда в Латвию. В противном случае его объявят в розыск.

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Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория.

Мария Любицкая
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