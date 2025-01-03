СК Латвии возбудил уголовное дело после смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы
Анна Седокова с Янисом Тиммой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only
Решением латвийского Следственного комитета возбуждено дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг погибшего Марк Пугачёв заявил в своих соцсетях, что выступит свидетелем, в настоящее время проводится расследование.
Марк Пугачёв заявил, что в Латвии возбудили дело после смерти экс-мужа Седоковой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / pugachevmark
«Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей. Так что я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили, мы не стоим на месте, как вы думаете, что мы тут ничего не делаем», — сказал Пугачёв.
По его словам, если кто‑то будет причастен по этому делу, то человека вызовут на допрос сюда в Латвию. В противном случае его объявят в розыск.
Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория.