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28 декабря, 15:58

Побоялись травмировать: Сына Яниса Тиммы не привели на похороны отца в Латвии

Woman.ru: Единственного сына Яниса Тиммы не привели на похороны отца в Латвии

Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Единственного сына баскетболиста Яниса Тиммы не привели на церемонию прощания с отцом, которая состоялось накануне в Латвии. Об этом сообщает издание Woman.ru.

С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория. На траурной церемонии присутствовали десятки людей. Все они принесли большое количество белых роз. Сына Тиммы не было на церемонии прощания. Мальчика не стали подвергать стрессу и оставили дома, чтобы не травмировать. Отец баскетболиста произнёс трогательную речь, а мама плакала на плече у бывшей супруги сына — Саны Оши.

Бывшая жена Яниса Тиммы с их сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

Бывшая жена Яниса Тиммы с их сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa

Напомним, что тело Яниса Тиммы было найдено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. Сейчас артистка находится в больнице с нервным срывом. 27 декабря спортсмена проводили в последний путь в Риге.

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Дарья Нарыкова
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