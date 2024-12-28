Побоялись травмировать: Сына Яниса Тиммы не привели на похороны отца в Латвии

Единственного сына баскетболиста Яниса Тиммы не привели на церемонию прощания с отцом, которая состоялось накануне в Латвии. Об этом сообщает издание Woman.ru.

С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория. На траурной церемонии присутствовали десятки людей. Все они принесли большое количество белых роз. Сына Тиммы не было на церемонии прощания. Мальчика не стали подвергать стрессу и оставили дома, чтобы не травмировать. Отец баскетболиста произнёс трогательную речь, а мама плакала на плече у бывшей супруги сына — Саны Оши.