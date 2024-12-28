Спасал шаман: Стало известно о трёх попытках Яниса Тиммы свести счёты с жизнью

Близкие экс-мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы утверждают, что баскетболист трижды пытался свести счёты с жизнью, но его спасал некий шаман из Майами. Об этом сообщает Mash.

Источник телеграм-канала сообщил, что Тимма был одержим Седоковой и оборвал все контакты с друзьями. После разрыва отношений он ушёл в глубокую депрессию.