Спасал шаман: Стало известно о трёх попытках Яниса Тиммы свести счёты с жизнью
Mash: Яниса Тимму от смерти несколько раз спасал шаман
Близкие экс-мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы утверждают, что баскетболист трижды пытался свести счёты с жизнью, но его спасал некий шаман из Майами. Об этом сообщает Mash.
Источник телеграм-канала сообщил, что Тимма был одержим Седоковой и оборвал все контакты с друзьями. После разрыва отношений он ушёл в глубокую депрессию.
Указано, что у Яниса было как минимум три попытки самоубийства, но он звонил какому-то шаману из Майями и тот его отговаривал. В последний раз баскетболист, видимо, решил никого не тревожить.
Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы было найдено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. Пока артистку ждут в полиции для допроса по факту «доведения до самоубийства», она в больнице с нервным срывом.
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