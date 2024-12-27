«Вызывает протест»: Кушанашвили раскритиковал страдания Седоковой из-за гибели Яниса Тиммы
Шоумен Кушанашвили: Вид страдающей Седоковой после гибели Тиммы вызывает протест
Отар Кушанашвили, Анна Седокова. Обложка © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе, © ТАСС / Артём Геодакян
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своём шоу «Каково?» прокомментировал скандал вокруг певицы Анны Седоковой и её погибшего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. По словам шоумена, в случившейся трагедии виноваты оба.
Кушанашвили обвинил Седокову в слишком бурной реакции на смерть своего бывшего мужа, а самого Тимму — в слабости и в том, что он ушёл от первой жены и «предал родителей». Кушанашвили также не оставил без внимания журналистку Екатерину Гордон. Та обрушилась на певицу сразу после смерти баскетболиста и обвинила артистку в связи со своим бывшим мужем.
«Янис Тимма стал одной из тех деревяшек, которые кинули в печку, чтобы пламя разгорелось. Он трусливо предал своих родителей, сына от первого брака. Вид Седоковой вызывает у меня протест, как она страдает. И Гордон выворачивает. Оставьте друг друга уже все в покое, парня нет, он наплевал на то, как его воспитывали и унизил понятие жизнь. И этого я ему никогда не прощу», — пояснил ведущий.
Напомним, что 17 декабря баскетболист Янис Тимма был найден мёртвым в отеле в Москве. Сообщалось, что он покончил с собой. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером Седоковой. Пара состояла в браке 4 года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». Позднее экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Тело баскетболиста доставили в Латвию спустя неделю после смерти.