«Вызывает протест»: Кушанашвили раскритиковал страдания Седоковой из-за гибели Яниса Тиммы

Кушанашвили обвинил Седокову в слишком бурной реакции на смерть своего бывшего мужа, а самого Тимму — в слабости и в том, что он ушёл от первой жены и «предал родителей». Кушанашвили также не оставил без внимания журналистку Екатерину Гордон. Та обрушилась на певицу сразу после смерти баскетболиста и обвинила артистку в связи со своим бывшим мужем.

«Янис Тимма стал одной из тех деревяшек, которые кинули в печку, чтобы пламя разгорелось. Он трусливо предал своих родителей, сына от первого брака. Вид Седоковой вызывает у меня протест, как она страдает. И Гордон выворачивает. Оставьте друг друга уже все в покое, парня нет, он наплевал на то, как его воспитывали и унизил понятие жизнь. И этого я ему никогда не прощу», — пояснил ведущий.