«Он был хороший мальчик»: Родные и близкие проводили бывшего мужа Седоковой в последний путь
Церемония прощания с баскетболистом Янисом Тиммой состоялась в Риге
Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma
Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой состоялась в Риге 27 декабря. Проводить бывшего мужа певицы Анны Седоковой в последний путь пришли десятки человек. Родные и близкие спортсмена не смогли сдержать слёз.
Мероприятие состоялось в здании крематория. Рядом с гробом Тиммы стоял большой портрет почившего с мячом, а рядом нашлось место для стула с майкой форварда. Попрощаться со спортсменом пришли его родители и первая жена Сана Оши. Седоковой же на церемонии не было. Отец баскетболиста Райтис Тимма поделился своими воспоминаниями о сыне.
«Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все», — произнёс мужчина, не сдержав эмоций.
Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи.