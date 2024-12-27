«Он был хороший мальчик»: Родные и близкие проводили бывшего мужа Седоковой в последний путь

Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой состоялась в Риге 27 декабря. Проводить бывшего мужа певицы Анны Седоковой в последний путь пришли десятки человек. Родные и близкие спортсмена не смогли сдержать слёз.

Мероприятие состоялось в здании крематория. Рядом с гробом Тиммы стоял большой портрет почившего с мячом, а рядом нашлось место для стула с майкой форварда. Попрощаться со спортсменом пришли его родители и первая жена Сана Оши. Седоковой же на церемонии не было. Отец баскетболиста Райтис Тимма поделился своими воспоминаниями о сыне.