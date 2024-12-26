Проклятие Седоковой: Первая жена Тиммы рассказала о его безденежье и долгах
Первая жена Тиммы Оша назвала его нищету «пищей для размышления для мужчин»
Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»
Покончивший с собой в Москве латвийский баскетболист Янис Тимма был на грани полного финансового краха в последнее время и имел огромные долги, в том числе по алиментам на содержание собственного сына. Об этом сообщила в соцсети блогер Сана Оша, первая жена спортсмена. Она напомнила, что Тимма ещё недавно имел многомиллионные контракты со спортклубами в РФ.
«Как от такого финансового статуса человек дошёл до того, что через три года оказался не в состоянии платить своему ребёнку даже минимальные алименты и последние дни жизни протусовался в каком-то хостеле? Думаю, это пища для размышления для многих мужчин, это откроет на глаза на то, как легко всё потерять», — написала Оша.
Тимма состоял с ней в браке с 2016 по 2019 годы, у пары родился сын Кристиан. Оша призналась, что давно разочаровалась в баскетболисте как в мужчине, но продолжает уважать его по-человечески. По её словам, когда Тимма вступил в отношения с певицей Анной Седоковой, было грустно смотреть, как его карьера медленно пошла вниз. Оша также опровергла слухи о том, что спортсмен якобы был психически неуравновешенным. Она заверила, что никогда не замечала за ним странностей в период совместной жизни.
Напомним, что 17 декабря баскетболист Янис Тимма был найден мёртвым в Москве. Он мог покончить с собой из-за переживаний после развода с певицей Анной Седоковой. Пара состояла в браке 4 года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». Позже экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Тело Тиммы уже доставили в Ригу из Москвы, прощание состоится 27 декабря.