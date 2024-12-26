Проклятие Седоковой: Первая жена Тиммы рассказала о его безденежье и долгах

Покончивший с собой в Москве латвийский баскетболист Янис Тимма был на грани полного финансового краха в последнее время и имел огромные долги, в том числе по алиментам на содержание собственного сына. Об этом сообщила в соцсети блогер Сана Оша, первая жена спортсмена. Она напомнила, что Тимма ещё недавно имел многомиллионные контракты со спортклубами в РФ.

«Как от такого финансового статуса человек дошёл до того, что через три года оказался не в состоянии платить своему ребёнку даже минимальные алименты и последние дни жизни протусовался в каком-то хостеле? Думаю, это пища для размышления для многих мужчин, это откроет на глаза на то, как легко всё потерять», — написала Оша.