Даже не прислала венок: Седокову осудили за безразличие к похоронам Тиммы
7Дней.ру: Седокова даже не прислала венок на похороны Яниса Тиммы
Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова | Anna Sedokova
Певица Анна Седокова подверглась осуждению общественности, так как она не приехала попрощаться со своим экс-супругом Янисом Тиммой. Более того, она даже не отправила цветов и венок, пишет издание 7Дней.ру.
«Седокова не нашла в себе сил прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого «будет любить вечно на земле и на небе», но нашла силы позаботиться о своем имидже», — ругает артистку блогер Антон Суворкин.
Сообщается, что певица решила не «отсвечивать» в день прощания, так как некоторые близкие баскетболиста считают её виновной в смерти Яниса.
Ранее с баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория. Сына спортсмена не привели на церемонию прощания с отцом. Мальчика не стали подвергать стрессу и оставили дома, чтобы не травмировать. Отец Яниса сказал трогательную речь, а мама рыдала на плече у бывшей супруги сына — Саны Оши. Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. Сейчас артистка продолжает находиться в больнице с нервным срывом, пока полицейские ждут её для допроса.