Даже не прислала венок: Седокову осудили за безразличие к похоронам Тиммы

Певица Анна Седокова подверглась осуждению общественности, так как она не приехала попрощаться со своим экс-супругом Янисом Тиммой. Более того, она даже не отправила цветов и венок, пишет издание 7Дней.ру.

«Седокова не нашла в себе сил прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого «будет любить вечно на земле и на небе», но нашла силы позаботиться о своем имидже», — ругает артистку блогер Антон Суворкин.