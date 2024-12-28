«Покойся с миром, дома»: Первая жена Яниса Тиммы обнародовала фото с его похорон
Первая жена Яниса Тиммы обнародовала фото с его похорон
В своих социальных сетях первая жена Яниса Тиммы обнародовала фото с похорон баскетболиста. Церемония прощания прошла накануне в Латвии. Сана Оша поблагодарила подписчиков за поддержку и была глубоко тронутая помощью родных и близких.
В Латвии простились с Янисом Тиммой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa
«Ещё раз спасибо всем друзьям Яниса из России, я знаю, вас очень много. С первого дня, с первой минуты было сделано всё, чтобы вернуть Яниса домой. Помогли деньги, пожертвованные матерью. Яниса любят в Латвии, пусть теперь он упокоится с миром… дома», — написала Сана.
Первая жена спортсмена рассказала, что получила множество добрых писем даже от тех, кто не знал Яниса лично. Она была тронута тем, как много людей любили его не только в Латвии, но и в России.
Фото с похорон Яниса Тиммы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sana__osa
Ранее с баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория. Единственного сына спортсмена не привели на церемонию прощания с отцом. Мальчика не стали подвергать стрессу и оставили дома, чтобы не травмировать. Отец Яниса произнёс трогательную речь, а мама плакала на плече у бывшей супруги сына — Саны Оши. Напомним, что тело Яниса Тиммы было найдено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи. Сейчас артистка продолжает находиться в больнице с нервным срывом.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma