Седокову призвали не покидать Россию из-за дела о смерти Тиммы в Латвии
Адвокат Алёшкин: Седоковой лучше оставаться в России для безопасности
Анна Седокова. Фото © VK / annsedokova
Певице Анне Седоковой не стоит покидать Россию после того, как в Латвии её заподозрили в причастности к гибели её бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Такой совет дал адвокат Андрей Алёшкин, комментирую данные судмедэкспертизы, проведённой в прибалтийской стране. Юрист напомнил, что в России результаты проверки были прямо противоположными.
«Экспертиза не занимается предположениями и вероятностями. Экспертиза чётко отвечает на поставленные вопросы. В данном случае любые сомнения трактуются в пользу Седоковой, если её решили в Латвии сделать крайней. В России оснований, в том числе криминального характера не нашли», — подчеркнул Алёшкин в беседе с РИА «ФедералПресс».
Адвокат добавил, что история с причастностью Седоковой к самоубийству Тиммы явно надуманная. Несмотря на это, он посоветовал экс-солистке группы «ВИА Гра» оставаться в России для безопасности.
Как ранее писал Life.ru, тело Яниса Тиммы нашли в центре Москвы 17 декабря, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой. Сообщалось, что он свёл счёты с жизнью. После этого артистка попала в больницу с нервным срывом. Латвийский СК возбудил уголовное дело по факту смерти баскетболиста, его фигуранткой стала Седокова. Друг Яниса Тиммы считает, что бывшая жена довела его до самоубийства из-за четырёх квартир в Москве общей стоимостью 180 млн рублей. В Латвии провели новую судмедэкспертизу, результаты которой противоречат российской — они допускают криминальную версию смерти баскетболиста. Сама Седокова пока воздерживается от комментариев вокруг развернувшихся против неё разбирательств.