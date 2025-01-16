Седокову призвали не покидать Россию из-за дела о смерти Тиммы в Латвии

Певице Анне Седоковой не стоит покидать Россию после того, как в Латвии её заподозрили в причастности к гибели её бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Такой совет дал адвокат Андрей Алёшкин, комментирую данные судмедэкспертизы, проведённой в прибалтийской стране. Юрист напомнил, что в России результаты проверки были прямо противоположными.

«Экспертиза не занимается предположениями и вероятностями. Экспертиза чётко отвечает на поставленные вопросы. В данном случае любые сомнения трактуются в пользу Седоковой, если её решили в Латвии сделать крайней. В России оснований, в том числе криминального характера не нашли», — подчеркнул Алёшкин в беседе с РИА «ФедералПресс».