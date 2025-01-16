Попавшая под следствие Седокова объяснилась за звонок в банк, где Тимма хранил деньги

Сестра умершего в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка подтвердила в соцсети, что полиция в Латвии ведёт расследование по факту гибели спортсмена. По её словам, есть много «открытых вопросов» в данном уголовном деле. Женщина отказалась посвящать подписчиков в детали, чтобы не нарушить тайну следствия.

«Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти и специалисты делают всё возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата», — поделилась она.

Жандецка также рассказала, что сейчас семья не может понять, как успешный баскетболист оказался нищим. Женщина вспомнила, что бывшая жена её брата Анна Седокова звонила в банк American Express и якобы называла себе «законным исполнителем счетов» мужчины. Однако Жандецка не склонна подозревать певицу. Та, по её словам, сама вышла на связь и объяснила свой звонок в банк. Седокова рассказала, что ей нужно было просто отсоединить свою кредитную карту от карты Тиммы. При этом артистка передала сестре баскетболиста скриншоты с документов по долгам экс-супруга и сообщила, что даже давала ему в долг около 10 000 долларов.