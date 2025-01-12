Седокова возвращается к выступлениям после трагедии с бывшим мужем
SHOT: Седокова берёт за 40-минутное выступление 1,5 млн рублей
Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
Анна Седокова возвращается к выступлениям после трагедии с бывшим мужем. SHOT выяснил, во сколько заказчику обойдётся выступление бывшей участницы группы «ВИА Гра» и зачем ей в гримёрке портрет Юрия Лозы.
По нашей информации, меньше чем через месяц после смерти Яниса Тиммы Анна стала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. Выступать певица готова только 40 минут за 1,5 млн + 10%, если безнал. Передвигаться Седокова хочет с охраной во время всего пребывания в городе.
От организаторов Анна требует гримёрку с элитным алкоголем: по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), разрешается заменить другими марками такого же уровня.
Из необычных требований — портрет Юрия Лозы и плоский глобус. Однако лик капитана маленького плота — это единственная вещь, за отсутствие которой Седокова не будет штрафовать оргов. Представитель певицы говорит, что у Анны есть личный портрет маэстро, который она якобы возит с собой на все выступления (на самом деле это просто пункт для проверки внимания заказчиков).
А вот если экс-участнице «ВИА Гры» не предоставят визажиста и парикмахера, то желающий провести концертик влетит на штраф до 150 тысяч рублей, а выступление и вовсе будет отменено.
Реклама выступлений только приветствуется, но её надо тщательно согласовать, как и артистов, с которыми Седокова может выйти на одну сцену. А если захотите сфоткаться со звездой, то придётся заранее обговаривать любую съёмку с её PR-менеджером.
Как сообщал Life.ru, тело экс-супруга Седоковой, спортсмена Яниса Тиммы, нашли в Москве 17 декабря. Он покончил с собой в одном из столичных хостелов. Артистка, которая четыре года была с ним в браке, эмоционально отреагировала на случившееся, ей даже понадобилась помощь медиков. Она пообещала взять на себя расходы на похороны, однако её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го с баскетболистом простились на его родине, в Риге. После этого Седокова отменила гастроли.