Сестра Тиммы: Седокова не перечислила обещанные средства на похороны экс-супруга
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы так не получила деньги, которые перед похоронами бывшего мужа обещала перечислить экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова. Об этом в социальных сетях сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка.
«Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Седоковой не поступили», — посетовала она.
Жандецка добавила, что в начале 2025 года Седокова связалась с банком в США и заявила, якобы является законным администратором счетов бывшего мужа. Подробности сестра покойного спортсмена пообещала огласить позже.
Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой на фоне болезненного развода с певицей. Изначально Анна Седокова пообещала взять на себя финансовые обязательства по организации похорон, однако вскоре её обвинили в обмане.