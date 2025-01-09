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Регион
9 января, 01:40

Сестра Тиммы: Седокова не перечислила обещанные средства на похороны экс-супруга

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы так не получила деньги, которые перед похоронами бывшего мужа обещала перечислить экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова. Об этом в социальных сетях сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка.

«Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Седоковой не поступили», — посетовала она.

Жандецка добавила, что в начале 2025 года Седокова связалась с банком в США и заявила, якобы является законным администратором счетов бывшего мужа. Подробности сестра покойного спортсмена пообещала огласить позже.

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Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой на фоне болезненного развода с певицей. Изначально Анна Седокова пообещала взять на себя финансовые обязательства по организации похорон, однако вскоре её обвинили в обмане.

Тимур Хингеев
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