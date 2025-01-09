Сестра Тиммы: Седокова не перечислила обещанные средства на похороны экс-супруга

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы так не получила деньги, которые перед похоронами бывшего мужа обещала перечислить экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова. Об этом в социальных сетях сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка.

«Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Седоковой не поступили», — посетовала она.