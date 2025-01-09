Седокова отменила гастрольный тур после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова перенесла гастроли после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который умер в декабре. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, артистка слишком подавлена, чтобы думать о работе.

«Аня была в очень плачевном, я бы сказал, в тяжёлом состоянии перед Новым Годом. На ближайший месяц-два гастрольный тур у неё отменился», — рассказал он в беседе с aif.ru.