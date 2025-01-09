Седокова отменила гастрольный тур после смерти бывшего мужа
Продюсер Дворцов: Седокова из-за смерти Яниса Тимма отменила гастрольный тур
Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова
Певица Анна Седокова перенесла гастроли после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который умер в декабре. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, артистка слишком подавлена, чтобы думать о работе.
«Аня была в очень плачевном, я бы сказал, в тяжёлом состоянии перед Новым Годом. На ближайший месяц-два гастрольный тур у неё отменился», — рассказал он в беседе с aif.ru.
Как сообщал Life.ru, тело экс-супруга Седоковой, спортсмена Яниса Тиммы, нашли в Москве 17 декабря. Он покончил с собой в одном из столичных хостелов. Артистка, которая четыре года была с ним в браке, эмоционально отреагировала на случившееся, ей даже понадобилась помощь медиков. Она пообещала взять на себя расходы на похороны, однако её обвинили во лжи. В конце декабря 2024-го с баскетболистом простились на его родине, в Риге.