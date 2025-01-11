Юрист рассказал, реально ли отправить в тюрьму Седокову за гибель Яниса Тиммы
Юрист Комсолев: Седокову не смогут привлечь к ответственности из-за смерти Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Кадр из шоу «Не учите меня готовить!» / annasedokova.com
Анну Седокову вряд ли смогут привлечь к уголовной ответственности за смерть бывшего мужа Яниса Тиммы. Обычно очень маленький процент подобных дел доходит до фактического судебного разбирательства. Об этом заявил правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев.
«Как правило, дело закрывают за неимением состава преступления, так как сложно доказать причастность лиц, которые могли довести до самоубийства», — пояснил он в беседе с 360.ru.
Он добавил, что, даже если латвийский суд признает артистку виновной в смерти баскетболиста, неизвестно, как её будут привлекать к ответственности. Отдельно Комсолев обратил внимание на то, что доказательств причастности Седоковой к случившемуся не нашли.
Как ранее писал Life.ru, тело Яниса Тиммы нашли под окнами многоэтажки в центре Москвы 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой, так как не смог пережить развод с Анной Седоковой. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Сначала артистка обещала взять на себя финансовые расходы похорон, но позже её обвинили во лжи. В результате она не явилась проститься с экс-супругом и даже не прислала венок. Латвийский СК возбудил уголовное дело по факту смерти баскетболиста, его фигуранткой стала Седокова. Друг Яниса Тиммы считает, что бывшая жена довела его до самоубийства из-за четырёх квартир в Москве общей стоимостью 180 млн рублей. В настоящее время проводится расследование. Сама Седокова никак не комментирует это в Сети.