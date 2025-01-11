Юрист рассказал, реально ли отправить в тюрьму Седокову за гибель Яниса Тиммы

Анну Седокову вряд ли смогут привлечь к уголовной ответственности за смерть бывшего мужа Яниса Тиммы. Обычно очень маленький процент подобных дел доходит до фактического судебного разбирательства. Об этом заявил правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев.

«Как правило, дело закрывают за неимением состава преступления, так как сложно доказать причастность лиц, которые могли довести до самоубийства», — пояснил он в беседе с 360.ru.