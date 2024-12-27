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27 декабря, 13:40

Похоронила только в сердце: Седокова не проводит в последний путь экс-супруга

Продюсер Дворцов: Седокова не приедет на похороны к бывшему мужу в Латвию

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Анна Седокова не сможет присутствовать на похоронах бывшего мужа Яниса Тиммы, которые состоятся 27 декабря в Риге. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов, отметив, что артистка находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и не готова к поездке за границу.

Дворцов также рассказал, что Седокова предложила родным баскетболиста три миллиона рублей на организацию похорон, несмотря на ранее появившиеся сообщения о том, что семья не получила финансовой помощи от неё.

«Анна была готова отправить три миллиона рублей или что-то около того. Но не знаю, чем завершилась эта история», — добавил продюсер в беседе с Woman.ru.

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Напомним, 17 декабря баскетболист Янис Тимма был найден мёртвым в отеле в Москве. Сообщалось, что он покончил с собой. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером Седоковой. Пара состояла в браке четыре года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». Позднее экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Врачи продолжают наблюдать за её состоянием, но пока не определили дату выписки. Тем временем тело баскетболиста доставили в Латвию спустя неделю после смерти.

Наталья Демьянова
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