Похоронила только в сердце: Седокова не проводит в последний путь экс-супруга

Анна Седокова не сможет присутствовать на похоронах бывшего мужа Яниса Тиммы, которые состоятся 27 декабря в Риге. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов, отметив, что артистка находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и не готова к поездке за границу.

Дворцов также рассказал, что Седокова предложила родным баскетболиста три миллиона рублей на организацию похорон, несмотря на ранее появившиеся сообщения о том, что семья не получила финансовой помощи от неё.