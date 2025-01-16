«Почему умер нищим»: Близкие экс-мужа Седоковой указали на загадочное обстоятельство его гибели
Юрист Гордон: Семья Яниса Тиммы хочет знать, почему он стал нищим
Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma
Латвийский баскетболист Янис Тимма купил несколько квартир в Москве за время игры за команду «Химки». Его семья не может понять, почему, обладая дорогой недвижимостью, он скончался без денег в дешёвом отеле. С таким заявлением выступила юрист Екатерина Гордон.
«На данный момент вся информация на уровне свидетельских показаний и домыслов, но семье важно понять, как из очень богатого человека, покупающего квартиры, оплачивающего большие гонорары людям за машины и обладавшего счетами в разных банках, Янис оказался абсолютно нищим и опустошённым в дешёвом хостеле, где погиб», — сказала Гордон в беседе с РИА «Новости».
По словам адвоката, спортсмен намеревался в будущем передать своё имущество сыну. Однако как отметила юрист, в последнее время он практически не поддерживал связь с семьёй.
Напомним, что 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. Позже выяснилось, что спортсмен и экс-супруг певицы Анны Седоковой наложил на себя руки. Сначала артистка взяла на себя все расходы на организацию похорон экс-возлюбленного, но позже выяснилось, что это были всего лишь обещания. Многие обвиняют певицу в гибели экс-мужа, однако по словам юристов, её вряд ли смогут привлечь к уголовной ответственности. Тем временем латвийский СК возбудил дело по факту смерти баскетболиста, его фигуранткой стала Седокова. Друг Яниса Тиммы считает, что бывшая жена довела спортсмена до самоубийства из-за четырёх квартир в Москве общей стоимостью 180 млн рублей.