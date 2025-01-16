«Почему умер нищим»: Близкие экс-мужа Седоковой указали на загадочное обстоятельство его гибели

Латвийский баскетболист Янис Тимма купил несколько квартир в Москве за время игры за команду «Химки». Его семья не может понять, почему, обладая дорогой недвижимостью, он скончался без денег в дешёвом отеле. С таким заявлением выступила юрист Екатерина Гордон.

«На данный момент вся информация на уровне свидетельских показаний и домыслов, но семье важно понять, как из очень богатого человека, покупающего квартиры, оплачивающего большие гонорары людям за машины и обладавшего счетами в разных банках, Янис оказался абсолютно нищим и опустошённым в дешёвом хостеле, где погиб», — сказала Гордон в беседе с РИА «Новости».