«Есть несостыковка»: Друг Яниса Тиммы указал на странные детали в гибели экс-мужа Седоковой
Друг Яниса Тиммы заявил о несостыковке в экспертизах по делу о его смерти
В деле о гибели бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы всплыли новые детали. Выяснилось, что результаты двух проведённых судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу. На это указал друг латвийского баскетболиста Марк Пугачёв в соцсетях.
«Экспертиза уже дала информацию, что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», — заявил он, не исключив криминальной версии произошедшего.
Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Изначально Седокова взяла на себя все расходы на организацию похорон бывшего мужа, но позже выяснилось, что звезда не перевела семье баскетболиста обещанные средства.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma