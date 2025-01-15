«Есть несостыковка»: Друг Яниса Тиммы указал на странные детали в гибели экс-мужа Седоковой

В деле о гибели бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы всплыли новые детали. Выяснилось, что результаты двух проведённых судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу. На это указал друг латвийского баскетболиста Марк Пугачёв в соцсетях.

«Экспертиза уже дала информацию, что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», — заявил он, не исключив криминальной версии произошедшего.