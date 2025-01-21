Криминалист объяснил, из-за каких слов Седокову могут посадить за доведение Тиммы до суицида

Певица Анна Седокова приняла участие в следственных мероприятиях, причастных к смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. Исполнительницу опросили в качестве свидетеля, но такие действия не могут считаться официальным допросом, заявил криминалист Михаил Игнатов. Подозревать Седокову на данный момент не в чем.

«Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у неё объяснения взяли. Это совершенно разные вещи», — заявил Игнатов NEWS.ru.

Для того чтобы официально доказать причастность певицы к самоубийству необходимо найти документы и реальную информацию. Именно поэтому сейчас телефоны Яниса проверяют следственные органы. Возможно поиски затянуться на несколько месяцев и вообще не факт, что принесут результат.