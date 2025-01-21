Криминалист объяснил, из-за каких слов Седокову могут посадить за доведение Тиммы до суицида
Криминалист Игнатов: У Седоковой взяли объяснения по делу о самоубийстве Тиммы
Певица Анна Седокова и Янис Тимма. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova, janis.timma
Певица Анна Седокова приняла участие в следственных мероприятиях, причастных к смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. Исполнительницу опросили в качестве свидетеля, но такие действия не могут считаться официальным допросом, заявил криминалист Михаил Игнатов. Подозревать Седокову на данный момент не в чем.
«Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у неё объяснения взяли. Это совершенно разные вещи», — заявил Игнатов NEWS.ru.
Для того чтобы официально доказать причастность певицы к самоубийству необходимо найти документы и реальную информацию. Именно поэтому сейчас телефоны Яниса проверяют следственные органы. Возможно поиски затянуться на несколько месяцев и вообще не факт, что принесут результат.
«Проверяется вся переписка Тиммы, опрашиваются люди, которые контактировали с ним перед трагедией в тот день. То есть ведётся большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», — сообщил Игнатов.
Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. Согласно предварительным данным, спортсмен и бывший муж певицы Анны Седоковой покончил с собой. Латвийская прокуратура начала расследование по факту смерти баскетболиста. Семья Тиммы выражает недоумение по поводу его загадочной гибели. В частности, близкие не могут понять, почему спортсмен оказался в бедственном положении, несмотря на то что ранее владел элитной недвижимостью и имел высокие доходы. Родственники полагают, что Седокова могла оказать влияние на решение Тиммы о самоубийстве. Кроме того, существует версия, что его смерть могла быть инсценирована в связи с его участием в договорных матчах.