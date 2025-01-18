Гибель Яниса Тиммы могли подстроить из-за ставок на матчи

Баскетболиста Яниса Тимму заподозрили в участии в договорных матчах. Гибель спортсмена может быть связана с этим бизнесом, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, незадолго до гибели на Тимму вышли бетторы (игроки букмекерской конторы, делающие ставки) из Азербайджана и предложили поучаствовать в их бизнесе. Баскетболист не смог отказаться от сотрудничества, так как не видел выхода из финансовой ямы. В какой-то момент он поругался с подельниками, которые могли как-то повлиять на его гибель.

Баскетболист получал хорошую зарплату, но ему постоянно не хватало денег. Его отец считает, что тот быстро привык к роскошной жизни: арендовал дорогие авто, часы (имел несколько пар от 100 тысяч долларов каждая). Даже после смерти с его тела сняли часы за 50 тысяч долларов. Тимма тратил много денег, влезал в долги, так как переживал, что без финансов не будет нужен певице Анне Седоковой.