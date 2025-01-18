Гибель Яниса Тиммы могли подстроить из-за ставок на матчи
Mash: Гибель Яниса Тиммы могли подстроить из-за участия в договорных матчах
Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma
Баскетболиста Яниса Тимму заподозрили в участии в договорных матчах. Гибель спортсмена может быть связана с этим бизнесом, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, незадолго до гибели на Тимму вышли бетторы (игроки букмекерской конторы, делающие ставки) из Азербайджана и предложили поучаствовать в их бизнесе. Баскетболист не смог отказаться от сотрудничества, так как не видел выхода из финансовой ямы. В какой-то момент он поругался с подельниками, которые могли как-то повлиять на его гибель.
Баскетболист получал хорошую зарплату, но ему постоянно не хватало денег. Его отец считает, что тот быстро привык к роскошной жизни: арендовал дорогие авто, часы (имел несколько пар от 100 тысяч долларов каждая). Даже после смерти с его тела сняли часы за 50 тысяч долларов. Тимма тратил много денег, влезал в долги, так как переживал, что без финансов не будет нужен певице Анне Седоковой.
В конце отношений Седокова помогала спортсмену: давала взаймы, чтобы тот закрыл кредиты. Артистка уже после развода перевела ему более 1,2 миллиона рублей для погашения его долгов в американском и российском банках.
Напомним, что 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен и экс-супруг певицы Анны Седоковой наложил на себя руки. Сначала артистка взяла на себя все расходы на организацию похорон экс-возлюбленного, но позже выяснилось, что это были всего лишь обещания. Латвийский СК возбудил дело по факту смерти баскетболиста. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория. Позднее юристы заявили, что семья Тиммы хочет знать, почему он стал нищим, имея дорогую недвижимость.