Из соцсетей Тиммы исчезли все фото с Седоковой, за чисткой может стоять певица
Совместные фото Яниса Тиммы и его экс-жены Седоковой исчезли из его соцсетей
Тимма и Седокова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Совместные фотографии баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшей жены певицы Анны Седоковой исчезли из его соцсетей. Теперь поклонники спортсмена гадают, кто мог удалить снимки после смерти их кумира. Предполагается, что доступ к аккаунтам могли иметь родственники Тиммы, а также сама Седокова.
Сейчас продолжается расследование смерти известного баскетболиста. Некоторые из близкого окружения Тиммы склонны винить в его гибели экс-супругу и даже полагают, что именно Седокова заходила в соцсети бывшего возлюбленного и стёрла все совместные фотографии. На данный момент телефон Тиммы до сих пор находится в распоряжении следователей, возможно, на нём открыты доступы к аккаунтам. Однако часть фанатов уверяет, что снимки якобы исчезли из соцсетей ещё до смерти спортсмена.
Напомним, 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен и экс-супруг певицы Анны Седоковой наложил на себя руки. Латвийский СК возбудил дело по факту смерти баскетболиста. При этом у семьи Тиммы возникли вопросы к его загадочной гибели. В частности близкие не понимают, почему спортсмен умер в бедности, до этого владея элитной недвижимостью и имея высокие доходы. По мнению родственников, Седокова могла подтолкнуть Тимму к смерти. Ещё по одной версии — самоубийство могли подстроить из-за участия баскетболиста в договорных матчах.