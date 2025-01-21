Из соцсетей Тиммы исчезли все фото с Седоковой, за чисткой может стоять певица

Совместные фотографии баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшей жены певицы Анны Седоковой исчезли из его соцсетей. Теперь поклонники спортсмена гадают, кто мог удалить снимки после смерти их кумира. Предполагается, что доступ к аккаунтам могли иметь родственники Тиммы, а также сама Седокова.

Сейчас продолжается расследование смерти известного баскетболиста. Некоторые из близкого окружения Тиммы склонны винить в его гибели экс-супругу и даже полагают, что именно Седокова заходила в соцсети бывшего возлюбленного и стёрла все совместные фотографии. На данный момент телефон Тиммы до сих пор находится в распоряжении следователей, возможно, на нём открыты доступы к аккаунтам. Однако часть фанатов уверяет, что снимки якобы исчезли из соцсетей ещё до смерти спортсмена.