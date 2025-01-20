Недолго горевала: Седокова вернулась на сцену после трагедии с экс-супругом

Не прошло и сорока дней после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, как его экс-супруга Анна Седокова возобновила концертную деятельность. По данным kp.ru , певица уже выступает на закрытых мероприятиях, правда, просит не снимать фото и видео для соцсетей. Гонорар звезды при этом варьируется от одного до полутора миллионов рублей за корпоратив.

Для широкой аудитории Седокова начнёт выступать с 26 января, когда в эфир Первого канала выйдет новый сезон шоу «Три аккорда». Однако стоит уточнить, что съёмки программы проходили летом минувшего года, то есть до смерти Тиммы. Тем не менее, сегодня певица рассматривает новые предложения. Не исключено, что в ближайшее время она даст большое интервью Андрею Малахову или Ксении Собчак.