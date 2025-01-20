Недолго горевала: Седокова вернулась на сцену после трагедии с экс-супругом
Kp.ru: Седокова возобновила концертную деятельность после смерти Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only
Не прошло и сорока дней после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, как его экс-супруга Анна Седокова возобновила концертную деятельность. По данным kp.ru, певица уже выступает на закрытых мероприятиях, правда, просит не снимать фото и видео для соцсетей. Гонорар звезды при этом варьируется от одного до полутора миллионов рублей за корпоратив.
Для широкой аудитории Седокова начнёт выступать с 26 января, когда в эфир Первого канала выйдет новый сезон шоу «Три аккорда». Однако стоит уточнить, что съёмки программы проходили летом минувшего года, то есть до смерти Тиммы. Тем не менее, сегодня певица рассматривает новые предложения. Не исключено, что в ближайшее время она даст большое интервью Андрею Малахову или Ксении Собчак.
Напомним, 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. Из-за перенесённой трагедии Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом. После недели молчания артистка заявила, что скорбит по бывшему возлюбленному. Также она обещала взять на себя расходы на похороны, хотя на церемонию прощания в Латвию не приехала.