Певица Анна Седокова вдвое взвинтила гонорар после самоубийства Яниса Тиммы
Промоутер Лавров: Седокова подняла гонорар до 1,5 млн рублей после гибели Тиммы
Анна Седокова. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Анна Седокова, по всей видимости, решила подзаработать на фоне личной трагедии. Артистка, которая сегодня находится в центре внимания из-за гибели бывшего мужа Яниса Тиммы, подняла гонорары в два раза. Об этом сообщил kp.ru промоутер Сергей Лавров.
Инсайдеру оказался известен новый райдер бывшей «ВИА Гры». Своё 40-минутное выступление знаменитость оценила в 1,5 млн рублей. В её гримёрке обязательно должен быть элитный алкоголь, плюс Седокова просит для себя круглосуточную охрану. Если на площадке к её приезду не будет визажиста и парикмахера, то промоутеров ждёт штраф в размере 150 тысяч и отмена выступления.
«Насколько я знаю, раньше она спокойно выступала на корпоративах за 700 тысяч рублей. Сейчас, как говорят, на певицу особого спроса не наблюдается. Хитов у неё нет, да и репутация слишком скандальная», — отметил Лавров.
Он считает, что в сложившейся ситуации Седокова вполне могла бы красиво вернуться на сцену, если бы не отмалчивалась. Артистка могла бы выйти на связь и рассказать об их любви с Янисом Тиммой, тем самым вспомнив добрым словом умершего. Однако певица не воспользовались этим шансом и прогадала.
Ранее Life.ru писал, что Седокова стала фигуранткой уголовного дела, которое возбудили в Латвии после суицида Яниса Тиммы. Повторная судмедкэкспертиза не исключила криминального развития событий. Родственники баскетболиста полагают, что Седокова могла оказать влияние на решение экс-мужа о самоубийстве. На данный момент исполнительницу допросили в качестве свидетеля, следователи изучают всю переписку Тиммы за последнее время. И хотя доказать её причастность практически невозможно, артистку призвали не покидать Россию, пока не завершится расследование.