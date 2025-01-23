Певица Анна Седокова вдвое взвинтила гонорар после самоубийства Яниса Тиммы

Анна Седокова, по всей видимости, решила подзаработать на фоне личной трагедии. Артистка, которая сегодня находится в центре внимания из-за гибели бывшего мужа Яниса Тиммы, подняла гонорары в два раза. Об этом сообщил kp.ru промоутер Сергей Лавров.

Инсайдеру оказался известен новый райдер бывшей «ВИА Гры». Своё 40-минутное выступление знаменитость оценила в 1,5 млн рублей. В её гримёрке обязательно должен быть элитный алкоголь, плюс Седокова просит для себя круглосуточную охрану. Если на площадке к её приезду не будет визажиста и парикмахера, то промоутеров ждёт штраф в размере 150 тысяч и отмена выступления.

«Насколько я знаю, раньше она спокойно выступала на корпоративах за 700 тысяч рублей. Сейчас, как говорят, на певицу особого спроса не наблюдается. Хитов у неё нет, да и репутация слишком скандальная», — отметил Лавров.