Следствие подтвердило причину смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы
РИА «Новости»: Следствие подтвердило, что баскетболист Тимма покончил с собой
Следствие подтвердило, что экс-супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма самовольно свёл счёты с жизнью, другие версии оказались несостоятельными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проведённая проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — заявил собеседник агентства.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в центре Москвы 17 декабря спустя день после дня рождения его экс-супруги Анны Седоковой. Основной версией случившегося изначально был суицид. СК Латвии начал собственное расследование смерти спортсмена. Родные Тиммы пришли в недоумение из-за того, как тот неожиданно для них оказался в нищете и решил наложить на себя руки, хотя раньше хорошо зарабатывал и даже владел элитной недвижимостью. В адрес Седоковой стали звучать обвинения в трагедии, но юристы сразу заявили, что певицу едва ли будут привлекать к ответственности.
ТАСС / Игорь Генералов