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27 января, 12:21

Следствие подтвердило причину смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

РИА «Новости»: Следствие подтвердило, что баскетболист Тимма покончил с собой

Следствие подтвердило, что экс-супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма самовольно свёл счёты с жизнью, другие версии оказались несостоятельными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проведённая проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились»,заявил собеседник агентства.

Певица Анна Седокова вдвое взвинтила гонорар после самоубийства Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова вдвое взвинтила гонорар после самоубийства Яниса Тиммы

Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в центре Москвы 17 декабря спустя день после дня рождения его экс-супруги Анны Седоковой. Основной версией случившегося изначально был суицид. СК Латвии начал собственное расследование смерти спортсмена. Родные Тиммы пришли в недоумение из-за того, как тот неожиданно для них оказался в нищете и решил наложить на себя руки, хотя раньше хорошо зарабатывал и даже владел элитной недвижимостью. В адрес Седоковой стали звучать обвинения в трагедии, но юристы сразу заявили, что певицу едва ли будут привлекать к ответственности.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Генералов

Юрий Лысенко
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