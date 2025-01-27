Следствие подтвердило причину смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

Следствие подтвердило, что экс-супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма самовольно свёл счёты с жизнью, другие версии оказались несостоятельными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.