Отец погибшего Тиммы рассказал, как Седокова называла их с сыном колхозниками

Отец покойного баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы, Райтис Тимма, поделился информацией, что бывшая супруга спортсмена певица Анна Седокова называла их с сыном колхозниками. Об этом он сказал во время трансляции друга баскетболиста Марка Пугачева в соцсетях.

«Она отзывалась о Янисе как о колхознике, таком же, как его отец. Ей стоит разобраться, кто такие колхозники. Понимаю, что она хотела сказать. Если я колхозник, то кто она?» — сказал Райтис Тимма.

По словам Райтиса, у Яниса были более выгодные контракты до встречи с Седоковой.