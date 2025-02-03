Отец погибшего Тиммы рассказал, как Седокова называла их с сыном колхозниками
Отец покойного баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы, Райтис Тимма, поделился информацией, что бывшая супруга спортсмена певица Анна Седокова называла их с сыном колхозниками. Об этом он сказал во время трансляции друга баскетболиста Марка Пугачева в соцсетях.
«Она отзывалась о Янисе как о колхознике, таком же, как его отец. Ей стоит разобраться, кто такие колхозники. Понимаю, что она хотела сказать. Если я колхозник, то кто она?» — сказал Райтис Тимма.
По словам Райтиса, у Яниса были более выгодные контракты до встречи с Седоковой.
«Янис должен был смотреть за детьми Седоковой и тренироваться. Он профессиональный спортсмен и выполнял много дел, не жаловался. Она разрушила его отношения с семьей, это несомненно, я уже много раз это отмечал», — добавил отец спортсмена.
Напомним, Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря, через день после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой. К настоящему моменту точно установлено, что Тимма покончил жизнь самоубийством, другие версии были отклонены. Следственный комитет Латвии проводит своё расследование обстоятельств смерти спортсмена. Родственники Тиммы были в шоке от того, как он мог оказаться в нищете и почему решился на такой шаг, когда раньше имел хорошие заработки и владел элитной недвижимостью.
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