Зрители отказываются идти на первый концерт Седоковой после самоубийства Тиммы
Седокова не смогла продать билеты на первый концерт после самоубийства Тиммы
Певица Анна Седокова. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин
Певица Анна Седокова даст первый концерт после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы в День святого Валентина. Как сообщает SHOT, выступление пройдёт в Алма-Ате.
Программа концерта продлится 45 минут, а стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки. Однако желающих провести этот праздничный вечер с певицей пока не наблюдается — все столики остаются свободными.
На выступление Седоковой не куплено ни одного билета. Фото © Telegram / SHOT
Организаторы мероприятия удивлены таким «спросом». Многие влюблённые пары объясняют нежелание посещать концерт трагичной любовной историей Седоковой, предпочитая провести вечер в более «здоровой» атмосфере.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в центре Москвы 17 декабря, спустя день после дня рождения его экс-супруги Анны Седоковой. Родные Тиммы пришли в недоумение из-за того, как тот неожиданно для них оказался в нищете и решил наложить на себя руки, хотя раньше хорошо зарабатывал и даже владел элитной недвижимостью. В адрес Седоковой стали звучать обвинения в трагедии, но юристы сразу заявили, что певицу не будут привлекать к ответственности.