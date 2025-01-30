Зрители отказываются идти на первый концерт Седоковой после самоубийства Тиммы

Певица Анна Седокова даст первый концерт после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы в День святого Валентина. Как сообщает SHOT , выступление пройдёт в Алма-Ате.

Программа концерта продлится 45 минут, а стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки. Однако желающих провести этот праздничный вечер с певицей пока не наблюдается — все столики остаются свободными.