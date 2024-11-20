«Плакала в подушку ночами»: Голодная и неухоженная Инстасамка показала, как выглядела до популярности
Инстасамка опубликовала архивное фото до обретения популярности
Инстасамка Обложка © VK / Дарья Зотеева
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) решила поведать подписчикам в соцсети свой путь от бедности к несметным богатствам. Артистка опубликовала цикл инфоцыганских сторис, в которых помогает девушке, оказавшейся в трудной ситуации, «срубить реального бабла».
Инстасамка в голодные времена. Фото © Insagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Инстасамка начала свой рассказ с собственной фотографии во времена «бедности», а далее рассказала, что к ней в директ постучалась девушка, которая жаловалась на финансовые проблемы. Последней её надеждой была именно певица, которая вскоре неожиданно заявилась к ней домой.
Далее Дарья поведала несчастной секреты богатых людей, благодаря чему та спустя всего две недели перебралась в элитную квартиру и обрела долгожданное финансовое благополучие.
Ранее по Инстасамке был нанесён финансовый удар, когда она обнаружила, что в её столичной квартире произошёл пожар. По словам певицы, аренда жилья обходилась ей в 550 тысяч рублей, а причиной возгорания стал неисправный камин.