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20 ноября, 17:16

«Плакала в подушку ночами»: Голодная и неухоженная Инстасамка показала, как выглядела до популярности

Инстасамка опубликовала архивное фото до обретения популярности

Инстасамка Обложка © VK / Дарья Зотеева

Инстасамка Обложка © VK / Дарья Зотеева

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) решила поведать подписчикам в соцсети свой путь от бедности к несметным богатствам. Артистка опубликовала цикл инфоцыганских сторис, в которых помогает девушке, оказавшейся в трудной ситуации, «срубить реального бабла».

Инстасамка в голодные времена. Фото © Insagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Инстасамка в голодные времена. Фото © Insagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Инстасамка начала свой рассказ с собственной фотографии во времена «бедности», а далее рассказала, что к ней в директ постучалась девушка, которая жаловалась на финансовые проблемы. Последней её надеждой была именно певица, которая вскоре неожиданно заявилась к ней домой.

Далее Дарья поведала несчастной секреты богатых людей, благодаря чему та спустя всего две недели перебралась в элитную квартиру и обрела долгожданное финансовое благополучие.

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Павлиашвили увидел в коллаборации Шнурова и Инстасамки коммерческие цели

Ранее по Инстасамке был нанесён финансовый удар, когда она обнаружила, что в её столичной квартире произошёл пожар. По словам певицы, аренда жилья обходилась ей в 550 тысяч рублей, а причиной возгорания стал неисправный камин.

Владимир Озеров
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