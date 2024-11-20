«Плакала в подушку ночами»: Голодная и неухоженная Инстасамка показала, как выглядела до популярности

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) решила поведать подписчикам в соцсети свой путь от бедности к несметным богатствам. Артистка опубликовала цикл инфоцыганских сторис, в которых помогает девушке, оказавшейся в трудной ситуации, «срубить реального бабла».

Инстасамка в голодные времена. Фото © Insagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Инстасамка начала свой рассказ с собственной фотографии во времена «бедности», а далее рассказала, что к ней в директ постучалась девушка, которая жаловалась на финансовые проблемы. Последней её надеждой была именно певица, которая вскоре неожиданно заявилась к ней домой.

Далее Дарья поведала несчастной секреты богатых людей, благодаря чему та спустя всего две недели перебралась в элитную квартиру и обрела долгожданное финансовое благополучие.