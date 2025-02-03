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Регион
3 февраля, 09:35

«Идиоты»: Тарасова резко отреагировала на слухи о своей сердечной болезни

Тарасова опровергла сообщения о проблемах с сердцем и вызове скорой

Татьяна Тарасова. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Татьяна Тарасова. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении своего здоровья. У звезды фигурного катания вызвала возмущение новость о том, что у неё начало болеть сердце, и она вызвала скорую помощь.

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Врачи боятся за состояние легенды фигурного катания Татьяны Тарасовой

«Я здорова, никого не вызывала. Это обман. Сейчас еду в машине. Колено лечу. Потом из-за таких идиотов ко всем журналистам безобразное отношение», — заявила Тарасова в интервью aif.ru.

Ранее появилась информация, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем и ей даже пришлось вызывать на дом врачей. Якобы знаменитости стало плохо в десятом часу вечера 2 февраля. Прибывшие медики диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. СМИ писали, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и предложили ей госпитализацию, однако она отказалась ложиться в больницу.

Алёна Зиновьева
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