«Идиоты»: Тарасова резко отреагировала на слухи о своей сердечной болезни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении своего здоровья. У звезды фигурного катания вызвала возмущение новость о том, что у неё начало болеть сердце, и она вызвала скорую помощь.

«Я здорова, никого не вызывала. Это обман. Сейчас еду в машине. Колено лечу. Потом из-за таких идиотов ко всем журналистам безобразное отношение», — заявила Тарасова в интервью aif.ru.