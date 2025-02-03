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3 февраля, 05:40

Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем

SHOT: Тренер Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь, ей стало плохо с сердцем

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.

На днях 77-летней экс-фигуристке стало плохо, и в десятом часу вечера она ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. По данным телеграм-канала, медики стабилизировали состояние Тарасовой на месте, однако рекомендовали госпитализацию, от которой она отказалась.

А в октябре прошлого года Тарасовой дважды за месяц вызывали скорую из-за обострения язвы желудка. Тренер тогда жаловалась на общее плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. При этом от госпитализации Тарасова также отказывалась.

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