Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем
SHOT: Тренер Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь, ей стало плохо с сердцем
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.
На днях 77-летней экс-фигуристке стало плохо, и в десятом часу вечера она ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. По данным телеграм-канала, медики стабилизировали состояние Тарасовой на месте, однако рекомендовали госпитализацию, от которой она отказалась.
А в октябре прошлого года Тарасовой дважды за месяц вызывали скорую из-за обострения язвы желудка. Тренер тогда жаловалась на общее плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. При этом от госпитализации Тарасова также отказывалась.