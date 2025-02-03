Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.

На днях 77-летней экс-фигуристке стало плохо, и в десятом часу вечера она ощутила сильные боли в сердце. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у неё гипертоническую болезнь с преобладанием сердечных симптомов. По данным телеграм-канала, медики стабилизировали состояние Тарасовой на месте, однако рекомендовали госпитализацию, от которой она отказалась.