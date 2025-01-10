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Регион
10 января, 16:39
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В Киеве украинцы включили песню Shaman и теперь их ищет полиция

В Киеве полиция ищет молодёжь, которая слушала на улице музыку на русском языке

Полиция в украинской столице ведёт активные поиски молодых людей, которые гуляли по улицам Киева и слушали российскую музыку. Как утверждают представители ведомства, компания молодёжи перекрывала движение, нарушая общественный порядок.

Правоохранители в Киеве заинтересовались ситуацией из-за распространившегося в соцсетях ролика, на котором юноши включают музыку на русском языке. По информации украинского издания «Страна», среди композиций в плейлисте молодых людей оказалась и песня «Я русский» в исполнении Shaman (Ярослава Дронова).

«В Сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку. Сейчас полицейские выясняют, когда произошло событие, и разыскивают всех его участников с целью привлечения к ответственности», — сказано в телеграм-канале полиции Киева.

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Официальный сайт МВД Украины

Ольга Сливченко
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