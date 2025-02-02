«Много крика и бабла»: В России разоблачили китайского «убийцу» ChatGPT — DeepSeek

Ажиотаж вокруг китайской нейросети под названием DeepSeek — не более чем хайп. Таким мнением поделилась президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, заявив, что вокруг этой темы много крика и бабла.

Она считает, что китайский аналог американского ChatGPT — это средний уровень. Например, при беглом анализе DeepSeek игнорирует чувствительные для КНР политические темы и не может ответить на многие вопросы о внутренних делах в стране. Также Ускова обратила внимание на то, что разработанная китайцами нейросетка не ориентируется на источники и даёт поверхностные ответы.

Она отметила, что пока не удалось найти серьёзных отличий между DeepSeek и ChatGPT. Хотя китайцы заявляют, что сделали более удобный и мощный продукт за меньшие деньги. А в итоге, как рассказала Ускова, в их ИИ даже нет голосового запроса, который должен быть в базе.

«Трамп объявил про $500 млрд на ИИ для группы делаваров во главе с OpenAI, и это будоражит обывателей. Тогда Китай заявил: «Америкосы — воры и буржуины. Да здравствует компартия Китая! Нам понадобилось всего $6 млн — и мы сделали свою нейросетку DeepSeek. Она лучше, чем OpenAI». И выложили её в открытый доступ. А мир начал привычно орать глупости: «Война между ИИ Китая и США! Ура!» Глупости всегда стоят бабла у дураков», — процитировал Ускову «Царьград».