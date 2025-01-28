DeepSeek V3 — убийца ChatGPT? Почему ИИ из Китая называют «технологическим цунами» Нашумевший чат-бот китайской компании DeepSeek может искать данные в Интернете без специальной подписки и доступен для российских пользователей. Что это за чат, какие у него возможности, будет ли он конкурировать с чатом GPT, рассказывает Life.ru. 28 января, 15:10 Нейросеть DeepSeek из Китая завоёвывает мир. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

В декабре 2024 года китайцы выпустили на рынок чат-ботов модель DeepSeek V3, а в январе состоялся релиз ещё более совершенной версии DeepSeek R1. Китайская модель оказалась не просто ещё одним ИИ-проектом. Вскоре выяснилось, что это настоящая технологическая бомба, которая взорвала представление о возможностях искусственного интеллекта.

Пока западные корпорации вроде OpenAI тратят миллионы долларов и годы на разработки, китайские инженеры создали нейросеть, которая не только догоняет, но и во многом обгоняет конкурентов. И теперь американские компании нервничают: DeepSeek V3 доказала, что Китай способен создавать ИИ будущего быстрее, дешевле и эффективнее.

Что такое DeepSeek

DeepSeek — это китайская компания, которая специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта. Её флагманский продукт — нейросеть DeepSeek V3, которая представляет собой мощный чат-бот, способный выполнять множество задач: от ответов на вопросы до анализа данных и поиска информации в Интернете в реальном времени.

Чат-бот DeepSeek R1 способен работать с большими объёмами данных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Erlin Diah

Компания DeepSeek активно развивается и уже успела завоевать внимание не только в Китае, но и за его пределами. Её технологии основаны на современных алгоритмах машинного обучения, которые позволяют нейросети быстро обучаться и адаптироваться под нужды пользователей.

Почему модель DeepSeek R1 стала успешной

Версия нейросети, известная как DeepSeek R1, стала настоящим прорывом. Она привлекла внимание своей способностью работать с большими объёмами данных и предоставлять точные ответы на запросы пользователей. Вот несколько причин её успеха:

Доступность. В отличие от многих западных аналогов DeepSeek R1 не требует платной подписки, что сделало её доступной для широкого круга пользователей.

Поиск в реальном времени. Нейросеть может искать информацию в Интернете, что выгодно отличает её от других чат-ботов, которые ограничены предобученными данными.

Простота использования. Интерфейс DeepSeek R1 интуитивно понятен, что позволило даже новичкам быстро освоить платформу.

Эти особенности сделали DeepSeek R1 популярной не только среди обычных пользователей, но и среди профессионалов, которые начали использовать её для работы с данными и анализа информации.

Возможности DeepSeek V3

DeepSeek V3 — это большая языковая модель с открытым исходным кодом, которая содержит 671 млрд параметров и обучена на 14,8 трлн токенов. Она способна анализировать тексты, делать переводы и писать эссе, а также создавать код.

DeepSeek V3 находит актуальные данные в режиме реального времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Вот какие опции есть у этой версии:

Поиск информации в Интернете. DeepSeek V3 может находить актуальные данные в режиме реального времени, что делает модель незаменимым инструментом для исследований.

Многоязычная поддержка. Чат-бот понимает и отвечает на запросы на разных языках, включая русский.

Анализ данных. Нейросеть способна обрабатывать большие объёмы информации, выделяя ключевые моменты и предоставляя удобные сводки.

Интеграция с приложениями. DeepSeek V3 можно использовать как на компьютере, так и на мобильных устройствах, что делает чат-бот универсальным инструментом.

Обучение и адаптация. Чат-бот постоянно улучшается, учитывая запросы и предпочтения пользователей.

Как западный ИИ-бизнес отреагировал на успех китайского чат-бота

Успех DeepSeek не остался незамеченным среди западных компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Многие из них увидели в DeepSeek серьёзного конкурента, особенно из-за доступности продукта и функциональности.

Успех DeepSeek обрушил акции западных технологических гигантов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics

Модель потребовала всего 2,788 млн часов — или два месяца работы графических процессоров Nvidia H800 для обучения. Затраты на неё составили $5,5 млн. Для сравнения — OpenAI потратила на обучение GPT $78 млн.

Разработчики утверждают, что в тестах нейросеть превзошла GPT-4о от OpenAI, Llama 3 от Meta* (признана экстремистской, запрещена в России) и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в задачах программирования и обработки текста. DeepSeek V3 — это не просто чат-бот. Это система, которая приближает нас к эре полноценного искусственного интеллекта.

Когда мир узнал о DeepSeek V3, в штаб-квартирах западных ИИ-гигантов началась настоящая паника. Руководители OpenAI, Google и Microsoft провели экстренные совещания, а их инженеры получили задание: «Разобраться, как китайцы это сделали». Причины для тревоги очевидны:

Ценовой шок. DeepSeek V3 создан за $5,5 млн — это в 14 раз дешевле, чем GPT-4. Такая экономия ставит под вопрос рентабельность западных ИИ-проектов.

Скорость разработки. Два месяца против полугода — теперь Китай может выпускать новые версии нейросетей быстрее, чем США успевают реагировать.

Доступность. Бесплатный доступ к DeepSeek V3 переманивает пользователей с платных платформ вроде ChatGPT Plus.

Китайская модель имеет следующие преимущества:

Обучается в разы быстрее благодаря уникальным методам параллельных вычислений.

Тратит меньше энергии, что делает модель экологичнее и дешевле в эксплуатации.

Анализирует данные в реальном времени, тогда как ChatGPT ограничен информацией до 2023 года.

Некоторые аналитики уже называют DeepSeek «китайским Sputnik-моментом» в сфере ИИ. И если Запад не изменит подход, через пару лет Китай станет новым глобальным лидером в искусственном интеллекте.

Как пользоваться мобильным приложением

Скачайте приложение DeepSeek из App Store или Google Play.

Зарегистрируйтесь или войдите в свою учётную запись.

Начните общение с чат-ботом, используя текстовые или голосовые запросы.

Примеры использования чат-бота

DeepSeek V3 можно использовать в самых разных сферах. Вот несколько примеров:

Образование. Студенты могут использовать нейросеть для поиска информации, написания рефератов или подготовки к экзаменам.

Бизнес. Чат-бот помогает анализировать рынок, находить данные о конкурентах и составлять отчёты.

Повседневная жизнь. Пользователи могут задавать вопросы о погоде, новостях, рецептах, да, собственно, о чём угодно.

Чем DeepSeek лучше ChatGPT

Хотя ChatGPT остаётся одним из самых популярных чат-ботов, DeepSeek имеет несколько преимуществ:

DeepSeek ведёт поиск в реальном времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Бесплатный доступ. DeepSeek не требует платной подписки для использования основных функций.

Поиск в реальном времени. В отличие от ChatGPT, DeepSeek может искать актуальную информацию в Интернете.

Многоязычная поддержка. DeepSeek лучше адаптирован для пользователей из разных стран, включая Россию.

В чём разница между моделями DeepSeek R1 и DeepSeek V3?

DeepSeek R1 специализируется на задачах рассуждения, опираясь на обучение с подкреплением (RL). Модель подходит для академических исследований, приложений, решающих задачи, и систем поддержки принятия решений.

DeepSeek V3 фокусируется на масштабируемой и эффективной обработке естественного языка. Модель хорошо справляется с задачами, требующими больших вычислительных затрат, такими как разговорный ИИ, многоязычный перевод и генерация контента.

Выбрать нужную модель вы можете в панели управления DeepSeek.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Авторы Андрей Соколов